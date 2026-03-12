Игорь Молчанов избран мэром Саратова

Глава Саратова Игорь Молчанов избавился от приставки и.о. В четверг, 12 марта, городские депутаты приняли решение о назначении господина Молчанова на пост мэра. Среди других кандидатов на эту должность были глава администрации Фрунзенского района Сергей Пименов и депутат гордумы Вячеслав Тарасов.

Фото: t.me / busargin_r

Новый мэр пообещал депутатам гордумы выстроить прямой диалог с жителями и усилить работу муниципального и жилищного контроля. Он заявил, что знает проблемы города «изнутри» по опыту работы в районах (в частности Октябрьского и Ленинского), следит за комментариями в соцсетях и намерен жестче контролировать содержание дворов, снос строений и защиту зеленых зон.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поддержал назначение Игоря Молчанова на пост мэра. «Сложно найти человека, имеющего такой колоссальный опыт работы, связанный с содержанием городского хозяйства», — сказал глава региона.

Рустам Гайфуллин