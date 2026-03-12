Пороховые склады в Астрахани передумали продавать за рубль

Комиссия по приватизации госимущества Астраханской области отменила решение о продаже памятника архитектуры федерального значения — комплекса пороховых складов XVIII–XIX веков. Объект на пересечении улиц Островского и Пороховой находится в руинах.

В 2024 году склады включили в план приватизации. В ноябре 2025-го утвердили условия продажи: аукцион с начальной ценой 1 рубль и шагом 121 тысяча рублей. Покупатель должен был за три года разработать проект реставрации, согласовать его с органами охраны памятников и восстановить здания, приспособив их к современному использованию. Рассматривалась идея создать там военно-исторический парк.

Торги намечались на январь 2026 года, но не состоялись из-за отсутствия заявок. После этого комиссия отменила собственное решение от 11 ноября 2025-го. Будут ли снова выставлять объект на продажу, пока неизвестно.

Комплекс состоит из трех складских помещений и караульной. Их строительство связано с петровской эпохой. В XIX веке склады горели, после чего больше не восстанавливались и окончательно пришли в запустение.

Никита Маркелов