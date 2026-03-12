Балаковский район проиграл апелляцию по делу о заливе психоневрологического диспансера

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова оставил без изменений решение первой инстанции о возмещении администрацией Балаковского района ущерба в сумме 820 тыс. руб. в пользу городского психоневрологического интерната («БПНД»). Спор касался залива одного из помещений медицинского учреждения горячей водой. Судебное постановление появилось в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Балаковского района проиграла дело о затоплении диспансера горячей водой

Фото: Яндекс Карты Администрация Балаковского района проиграла дело о затоплении диспансера горячей водой

Фото: Яндекс Карты

Ранее Арбитражный суд Саратовской области установил, что проблемы в «БПНД» начались 15 февраля 2025 года. Персонал обнаружил, что подвал здания на улице Вокзальной, 1а, где находится общепсихиатрическое отделение для детей, заливает горячей водой. Коммунальщики не нашли прорывов на трассе, снабжающей диспансер, однако вода продолжала поступать. Руководство интерната обратилось в филиал «Т Плюс», администрацию Балаковского района и прокуратуру с просьбой устранить течь.

Муниципалитет ответил отказом, сославшись на отсутствие информации о собственнике теплосети. Позже выяснилось, что затопление происходило из подземного канала старой трассы. Ресурсоснабжающая организация и прокуратура подтвердили, что этот участок теплотрассы находится в муниципальной собственности. Стоимость ущерба оценили в 820 560 руб. Диспансер обратился в Арбитражный суд с иском к комитету по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского района.

Для определения точной суммы ущерба суд назначил экспертизу. Согласно выводам специалиста, стоимость восстановительного ремонта после залива составила 766 725,01 руб. Также суд установил, что диспансер владеет нежилым зданием на праве оперативного управления. Поэтому комитет как уполномоченный орган администрации выступает от имени собственника и обязан отвечать за причиненный вред. Судья Роман Стожаров признал обоснованными расходы диспансера в размере 47,5 тыс. руб. на откачку воды.

Кроме того, с комитета взыскали в пользу диспансера 45,7 тыс. руб. госпошлины, 30 тыс. руб. за проведение судебной экспертизы, 16 тыс. руб. за проведение исследования. Поданная администрацией Балаковского района жалоба в апелляции не устояла.

Марина Окорокова