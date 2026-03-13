СКР возбудил дело после отравления угарным газом семерых жителей в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти семерых местных жителей от отравления угарным газом. Оно квалифицировано по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, причина трагедии, случившейся в ночь на 13 марта 2026 года в деревне Заречной Мокшанского района, связана с эксплуатацией газового оборудования. Погибшие проживали в восьмиквартирном двухэтажном доме.

По данным следствия, при осмотре погибших телесных повреждений не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы. «В рамках расследования уголовного дела будет исследовано техническое состояние газового оборудования в жилых помещениях, условия его эксплуатации и обслуживания», — сообщили в СУ СКР по региону.

Губернатор Олег Мельниченко выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона дал поручения профильным ведомствам оказать родственникам всю необходимую помощь.

