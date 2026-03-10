В Саратове курировать министерства и общаться с прессой будет зампред Исаев

В Саратовской областной думе депутаты согласовали назначение Михаила Исаева вице-губернатором — руководителем аппарата губернатора. Кандидатуру обсудили на внеочередном заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Михаил Исаев впервые в карьере вступает на должность в правительстве Саратовской области

Фото: Саратовская областная Дума

Кандидата представил Роман Яровой, который возглавляет представительство губернатора и правительства в органах власти. Он рассказал, чем предстоит заниматься Исаеву, если депутаты одобрят его на заседании облдумы.

В новой должности господин Исаев будет отвечать за внутреннюю, региональную и муниципальную политику, налаживать отношения между областными властями и местным самоуправлением, взаимодействовать с депутатами и заниматься профилактикой преступлений. Также в его ведении — работа со СМИ, общественными, религиозными и национальными объединениями, избирательными комиссиями. Кроме того, он будет курировать мировых судей, кадровую политику и госслужбу, а также вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Михаилу Исаеву предстоит организовывать работу аппарата губернатора, координировать и контролировать министерство внутренней, региональной и муниципальной политики, министерство информации и массовых коммуникаций, комитет по обеспечению деятельности мировых судей и управление ЗАГС.

От коммунистов поступил единственный вопрос: чем его работа будет принципиально отличаться от работы предшественника?

Господин Исаев ответил, что его обязанности уже озвучили. Главным он считает свой опыт работы в облдуме и взаимодействие с партиями. Он подчеркнул, что должность требует круглосуточной вовлеченности, чтобы эффективно решать задачи, которые ставит губернатор перед правительством и районами, для развития области и территорий.

Депутат-единоросс Сергей Гладков обратил внимание на большой опыт Михаила Исаева в промышленности и на посту мэра Саратова. Особо он выделил его партийную работу: господин Исаев руководил межрегиональными координационными советами «Единой России» в двух округах. Сергей Гладков уверен, что это поможет кандидату на новой должности повышать благосостояние жителей области.

Руководитель фракции «ЕР» Антонина Галяшкина назвала кандидата достойным. Ее однопартиец и вице-спикер облдумы Сергей Овсянников отметил его умение вникать в проблемы и конструктивно работать.

Коммунист Владимир Есипов признал у Михаила Исаева «положительный опыт в некоторых отраслях», но указал на минус: он ставленник «ЕР» и никогда не состоял в Компартии, поэтому фракция КПРФ его не поддерживает. При голосовании трое воздержались, остальные высказались «за».

Напомним, Исаев был мэром Саратова. Он займет место Михаила Орлова, который ушел в феврале по собственному желанию.

Татьяна Смирнова