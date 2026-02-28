Беспорядки в Мексике, конфликт Афганистана и Пакистана

Развернуть на весь экран

Цифры недели

Регионы РФ закрыли бюджеты с рекордным дефицитом. Общий дефицит сложился на уровне 1,478 трлн руб. Это в 3,6 раза больше, чем было в 2024 году (407 млрд руб.), и стало рекордным показателем за все время наблюдений.

Почти 60 тыс. человек остались без электричества после массированного ракетного обстрела ВСУ по объектам энергетики Белгорода.

Полисы ДМС дорожают ускоренными темпами: по сравнению с предыдущим годом цены на них выросли на 7–15%.

Предложение строящегося жилья в Москве сократится за год на 10–15%.

67,7% зарегистрированных в РФ транспортных средств — это машины старше десяти лет.

Владимир Путин отобрал 40 россиян в новый состав Общественной палаты.

Количество зарубежных командировок IT-сотрудников за год сократилось на 40%.

Чистая прибыль Сбербанка за 2025 год по МСФО превысила 1,7 трлн руб. Это на 7,9% выше показателя 2024 года.

У полковника юстиции из Дагестана Руфата Исмаилова прокуроры нашли активы стоимостью более полумиллиарда рублей.

США нарастили военное присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке.

Более 70 человек погибли в Мексике во время беспорядков после убийства главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо.