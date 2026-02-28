Беспорядки в Мексике, конфликт Афганистана и Пакистана
Чем запомнилась неделя 23–28 февраля: цифры, цитаты и факты
Фото: Saifullah Zahir / AP
Цифры недели
Регионы РФ закрыли бюджеты с рекордным дефицитом. Общий дефицит сложился на уровне 1,478 трлн руб. Это в 3,6 раза больше, чем было в 2024 году (407 млрд руб.), и стало рекордным показателем за все время наблюдений.
Почти 60 тыс. человек остались без электричества после массированного ракетного обстрела ВСУ по объектам энергетики Белгорода.
Полисы ДМС дорожают ускоренными темпами: по сравнению с предыдущим годом цены на них выросли на 7–15%.
Предложение строящегося жилья в Москве сократится за год на 10–15%.
67,7% зарегистрированных в РФ транспортных средств — это машины старше десяти лет.
Владимир Путин отобрал 40 россиян в новый состав Общественной палаты.
Количество зарубежных командировок IT-сотрудников за год сократилось на 40%.
Чистая прибыль Сбербанка за 2025 год по МСФО превысила 1,7 трлн руб. Это на 7,9% выше показателя 2024 года.
У полковника юстиции из Дагестана Руфата Исмаилова прокуроры нашли активы стоимостью более полумиллиарда рублей.
США нарастили военное присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке.
Более 70 человек погибли в Мексике во время беспорядков после убийства главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо.
По букве закона
В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта об уголовной ответственности за «отрицание геноцида советского народа» и осквернение соответствующих мемориалов.
Зампреда правления компании «Газпром нефть» Антона Джалябова подозревают в получении двух взяток в размере 29,7 млн руб.
Осужденный на десять лет за заказное убийство бывший глава совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов, по данным «Ъ», планирует отправиться в зону СВО.
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 22,8 млн руб. за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play.
Экс-главу «Военторга» Владимира Павлова обвинили в организации преступного сообщества. Ущерб по делу оценивается в 2 млрд руб.
В рамках оспаривания санкций Канады Анатолий Чубайс заявил, что исторически был оппозиционером по отношению к президенту РФ и выступил против СВО, из-за чего ему и пришлось в 2022 году уехать из России.
Основателя холдинга Readovka Алексея Костылева задержали по делу об особо крупном мошенничестве.
Цитаты недели
«ИИ создает онлайн-государство с целью заменить государство и построить систему самообороны от человеческого контроля» (председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова о новых угрозах традиционным ценностям).
«Не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор» (Владимир Путин обратился к высшим офицерам ФСБ).
«Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа» (основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал сообщения об уголовном деле против него в России).
«Наше терпение достигло предела» (министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой войны» с движением «Талибан», которое находится у власти в Афганистане).
Отставки и назначения
Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР, она исполняет обязанности «генерального директора ракетного подразделения».
Вице-президент «Роснефти» Василий Никонов, курировавший вопросы энергетики, покинул свою должность и компанию.
Инициативы недели
Владимир Путин создал комиссию по вопросам развития ИИ.
Власти предлагают создать в РФ аналог американского механизма венчурного финансирования SAFE (Simple Agreement for Future Equity — простое соглашение о будущей доле в компании).
Самозанятые водители такси просят выделить оказание пассажирских услуг на собственных автомобилях в отдельную услугу — райдхейлинг.
Власти Санкт-Петербурга предложили бороться с нелегальными экскурсиями по крышам с помощью дронов.
ЕС намерен запретить въезд в Европу всем россиянам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине.
Сделки недели
Ритейлер DNS нашел застройщика — NK Group — для строительства своего крупного логопарка на 107 тыс. кв. м в подмосковном складском комплексе «NK Park Жуковский».
Акции погибшего сооснователя ГК «Самолет» Михаила Кенина перешли его семье. Речь идет о доле в 29,12%.
Основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев вновь стал контролирующим владельцем группы компаний с долей 51%.