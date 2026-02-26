Регионы закрыли бюджеты с рекордным дефицитом

Общий дефицит неконсолидированных бюджетов регионов РФ (без учета местных) по итогам 2025 года вырос более чем на 1 трлн руб. и сложился на уровне 1,478 трлн руб. Это сразу в 3,6 раза больше, чем было в 2024 году (407 млрд руб.), и стало рекордным показателем за все время наблюдений, подсчитали для “Ъ” эксперты АКРА по данным Единого портала бюджетной системы. Увеличение дефицита произошло из-за того, что темпы прироста трат субъектов более чем вдвое превысили темпы увеличения поступлений. При доходах в 22,6 трлн руб. (плюс 4% к 2024 году) расходы регионов составили 24,1 трлн руб. (плюс 9%).

Руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин отмечает, что с дефицитом прошлый год закончили 74 региона РФ (по итогам 2024-го таких было меньше — 50). В абсолютном значении наиболее значительным дефицит зафиксирован у Москвы (229 млрд руб.), Ямало-Ненецкого и (84 млрд) и Ханты-Мансийского автономных округов (72 млрд руб.). В относительном (в сопоставлении с объемом налоговых и неналоговых доходов) — у Кемеровской и Вологодской (35%), а также у Архангельской областей (34%).

Основным источником закрытия дефицита стали остатки временно свободных средств на счетах бюджетов. Вместе регионы направили на эти цели почти 1 трлн руб. из накопленных ранее 2,9 трлн руб., профинансировав таким способом примерно две трети дефицита. Порядка 30% были закрыты за счет привлечения банковских кредитов (449 млрд руб.). Оставшаяся часть финансирования пришлась на облигации, сальдо бюджетных кредитов и иные источники.

Отметим, что при росте поступлений НДФЛ (на 12%, или 732 млрд руб.), налогов на совокупный доход (на 11%, или 119 млрд руб.) и на имущество (на 6%, или 99 млрд руб.) по итогам года заметно снизились сборы налога на прибыль (на 9%, или 493 млрд руб.). Всего из-за ухудшения финансового результата предприятий в прошлом году сборы этого налога упали в 55 регионах. Наиболее существенно — в субъектах с экономикой, зависимой от добычи подешевевших полезных ископаемых. В частности, в Коми снижение таких поступлений составило 50%, в Оренбургской области — 40%, в ЯНАО — 39%. В абсолютных значениях более всего потеряли бюджеты Тюменской области (минус 70 млрд руб.), ЯНАО (53 млрд) и ХМАО (35 млрд руб.).

Интересно, что существенный прирост в 2025 году продемонстрировали доходы регионов от размещения временно свободных средств бюджетов в банках — плюс 23%, или 137 млрд руб., что объяснялось привлекательными ставками по депозитам.

Вадим Вислогузов