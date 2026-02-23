Армейские поставки оформились в аферу

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела о снабжении Минобороны вещевой продукцией по завышенным ценам. Оно началось с ареста два года назад гендиректора АО «Военторг» Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова, которым вменили хищения на сумму более 400 млн руб. при поставках армейских несессеров. Однако впоследствии круг фигурантов, которым добавили обвинение в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), расширился. Теперь МВД оценивает причиненный ими ущерб более чем в 2 млрд руб.

19 февраля, выступая на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о раскрытии крупной аферы в отношении оборонного ведомства. «Совместно с коллегами из правоохранительного блока пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 млрд руб. на поставках в Министерство обороны вещевой продукции по завышенным ценам»,— сказал министр.

Как удалось узнать “Ъ”, речь идет о резонансном уголовном деле о хищениях при поставках в 2019–2022 годах для Минобороны армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены, в которые входят зубная щетка и паста, мыло, бритвенный станок, расческа, полотенце, гели, лосьоны и т. п. Они, как установило следствие, закупались у производителя через компании-посредники по значительно завышенным ценам. Всего на их закупку тогда военное ведомство выделило около 1 млрд 200 млн руб.

В рамках этого дела Мещанский райсуд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД 1 августа 2024 года заключил в СИЗО гендиректора АО «Военторг» Владимира Павлова и предпринимателя Тимура Исакова.

Следствие установило, что с декабря 2019-го по декабрь 2022 года подконтрольная последнему московская фирма «ТПК Стандарт», занимающаяся поставкой тканей и различной фурнитуры, закупила у сторонних организаций армейские несессеры на 225 млн руб. При этом из сфабрикованных злоумышленниками документов следовало, что товар производился самим «Стандартом». Затем несессеры поставлялись московскому ООО «Сандора», которое, как считают полицейские, также контролировалось Тимуром Исаковым. В 2018–2019 годах учредителем этого ООО был «Военторг», которому «Сандора» и поставляла армейские наборы, накрутив к закупочной цене за три года 400 млн руб.

Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Однако позже у следствия появились претензии к целому ряду других контрактов, касавшихся поставок по завышенным ценам в войска иной вещевой продукции через «Военторг», в том числе форменного обмундирования, а также белья. В этой связи сумма ущерба по делу возросла до более чем 2 млрд руб.

Само дело пополнилось не только рядом других эпизодов, но и еще несколькими обвиняемыми-коммерсантами: топ-менеджером Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрием Громовым, бенефициаром подмосковного ООО «Арома Пром» Сергеем Тетруашвили, а также гендиректором ООО «Сандора» и ООО «Альтера» Дмитрием Комлевым и главой ООО «ТПК Стандарт» Александром Навроцким. Трое последних фигурантов в настоящее время находятся под домашним арестом.

В процессе расследования всем подследственным в МВД добавили обвинение в «организации преступного сообщества или участии в нем» (ст. 210 УК РФ), которая предполагает до 20 лет заключения.

По данным “Ъ”, ряд фигурантов признали вину, в связи с чем им смягчили меру пресечения. Господин Громов частично согласился с обвинением. Летом минувшего года, заручившись согласием руководства столичного пункта отбора на военную службу, господин Громов подал ходатайство об отправке на СВО. Однако очевидно, что фигурант не сможет «искупить вину кровью», так как с обвиняемыми по ст. 210 УК запрещено заключать контракты в период мобилизации.

Судя по всему, по пути сотрудничества со следствием пошел и Тимур Исаков, который перед новым годом также был переведен под домашний арест. По данным “Ъ”, господин Тетруашвили и вовсе заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, как и ряд других фигурантов, дела в отношении которых выделили в отдельное производство и, очевидно, будут рассматривать в особом порядке.

В СИЗО в настоящее время находятся только господа Громов и Павлов.

Что касается главного фигуранта, то экс-гендиректор АО «Военторг» свою вину категорически отрицает, утверждая, что в аферах не участвовал.

В настоящее время расследование уголовного дела уже завершено, фигуранты с декабря 2025 года знакомятся с материалами.

