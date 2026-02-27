Распределительно-вычислительный центр

Продавец цифровой и бытовой техники DNS договорился с NK Group о строительстве логопарка на 107 тыс. кв. м в подмосковном складском комплексе «NK Park Жуковский». После ввода в эксплуатацию объект станет собственностью ритейлера, который стремится оптимизировать затраты на логистику и объединить уже существующие складские мощности. Эксперты оценивают сделку в 7,5–8,5 млрд руб.

О том, что сеть DNS договорилась с NK Group о строительстве 107 тыс. кв. м складской недвижимости в комплексе «NK Park Жуковский» на Новорязанском шоссе на юго-востоке Подмосковья, “Ъ” рассказали четыре источника на рынке недвижимости. Это первая крупная сделка в 2026 году. В DNS и NK Group от комментариев отказались.

По словам двух собеседников “Ъ”, сделка была заключена в формате built-to-suit (строительство под конкретного заказчика). По завершении строительства логопарка ритейлер возьмет его в собственность, говорит руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.

Директор департамента складской недвижимости инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Алексей Слепов оценивает сделку в 7,5 млрд руб., партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин — в 8,5 млрд руб.

Склад нужен ритейлеру для формирования распределительного центра и улучшения логистических цепочек, отмечает Виктор Заглумин. Приобретение логопарка может быть продиктовано желанием консолидировать уже существующие площади, сохраняя возможность дальнейшего расширения, считает Алексей Слепов.

Сеть DNS, специализирующаяся на продаже цифровой и бытовой техники, была основана во Владивостоке в 1998 году. Сейчас у нее около 2,7 тыс. магазинов по всей России. Основными владельцами ООО «Днс Групп» являются Юрий Карпцов и Дмитрий Алексеев, которым принадлежит соответственно 44,64% и 44,34% долей в компании, следует из СПАРК. Чистая прибыль ритейлера по итогам 2024 года снизилась на 21,7% год к году, до 33 млрд руб., выручка за этот же период выросла на 4,6% год к году, до 760,2 млрд руб.

NK Group занимается строительством логопарков, сейчас в ее портфеле 47 таких объектов. Ежегодно компания возводит около 1,5 млн кв. м складской недвижимости. По данным СПАРК, 91% долей в юрлице компании ООО УК «А класс капитал» принадлежит Татьяне Семесь, остальные 9% — Евгению Скаридову.

Решение DNS получить склад в собственность может быть связано с желанием увеличить капитализацию и снизить риски арендных контрактов, считает Евгений Бумагин. Однако, по мнению эксперта, это решение не совсем своевременно, поскольку ставки аренды уже начали снижение, а вакантность к концу 2026 года может достигнуть оптимального показателя — 10%.

Продавцы бытовой техники в последнее время довольно активны на складском рынке — они развивают собственные маркетплейсы и другие каналы продаж наряду с увеличением розничной сети, говорит господин Слепов. Обычно всплески активности компаний, специализирующихся на продаже бытовой техники и электроники, связаны с точечными крупными built-to-suit сделками; в частности, рекордными с точки зрения поглощения складских площадей такими ритейлерами стали 2021 и 2025 годы, когда в их интересах было реализовано 167 тыс. кв. м и 107 тыс. кв. м площадей соответственно, отмечает Евгений Бумагин. По его данным, сеть DNS — самый крупный потребитель складов среди представителей этой категории в Москве и Подмосковье.

Сделки built-to-suit заключаются на складском рынке все реже. По данным руководителя департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егора Дорофеева, к концу 2025 года доля сделок такого формата в общем объеме спроса на логопарки в Москве и Подмосковье составила 18% против 49% годом ранее.

София Мешкова