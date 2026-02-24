РБК: Василий Никонов покинул пост вице-президента «Роснефти»

Вице-президент «Роснефти» Василий Никонов, курировавший вопросы энергетики, покинул свою должность и компанию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника на энергорынке. Причины ухода руководителя не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Никонов получил позицию вице-президента в конце июня 2025 года. Эту позицию он получил после ухода Андрея Шишкина в конце 2024 года. Тот курировал вопросы энергетики, локализации и инноваций, а также отвечал за строительство судоверфи «Звезда». До этого Василий Никонов возглавлял департамент энергетики «Роснефти». Он также с апреля 2023-го был гендиректором «Юнипро» — российского актива немецкой энергетической компании Uniper, перешедшей под управление Росимущества.

По словам одного из источников издания, контракт господина Никонова на должность главы «Юнипро» также подходит к концу. Впрочем, другой собеседник рассказал изданию, что Василий Никонов продолжит возглавлять эту организацию.

Василий Никонов родился в Куйбышеве в 1972 году. С 2000-х годов он занимал несколько руководящих должностей в сфере энергетики. С 2005 по 2010 год он возглавлял Волжскую ТГК, которая в то время переходила под контроль «КЭС-Холдинга» (ныне «Т Плюс»). В 2008–2009 годах пост вице-президента «КЭС-Холдинга» занимал Андрей Шишкин. В 2010–2012 годах оба перешли на работу в Минэнерго — Андрей Шишкин получил должность замминистра по энергетике, Василий Никонов возглавил профильный департамент развития электроэнергетики. После оба перешли в «Роснефть».