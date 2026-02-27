Основателя Readovka Алексея Костылева обвинили в мошенничестве

Как стало известно «Ъ», правоохранители задержали бывшего главного редактора и основателя издания Readovka Алексея Костылева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: @read_kostylev

Журналиста задержали 25 февраля. Следствие ходатайствует в Тверском районном суде Москвы об аресте господина Костылева на два месяца. Подробности дела неизвестны.

Алексей Костылев основал Readovka в 2014 году. В августе 2025 года редакция медаихолдинга объявила о смене собственника. Тогда же господи Костылев покинул пост главного редактора Readovka и занялся развитием других проектов.