Google оштрафовали более чем на 22 млн руб. за распространение VPN-сервисов

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 22,8 млн руб. за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Google LLC признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Всего в отношении компании составлено шесть протоколов.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о запрете рекламы VPN и других средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам. При нарушении закона гражданам грозит штраф от 50 до 80 тыс. руб., должностным лицам — от 80 до 150 тыс. руб., юрлицам — от 200 до 500 тыс. руб. Отдельным пунктом в законе прописано наказание за поиск экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN (штраф 3-5 тыс. руб.). В Совете федерации поясняли, что правонарушением считается лишь «умышленный и осознанный доступ» к материалам, признанным Минюстом экстремистскими. За случайный переход по ссылке или просто использование VPN-сервисов к ответственности привлечь нельзя.