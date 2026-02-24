От ботов до магов

Главными ценностными угрозами для российских пользователей интернета являются искусственный интеллект и сатанизм («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ). К такому выводу пришли 24 февраля участники круглого стола о защите традиционных духовно-нравственных ценностей в медиапространстве. Но представителей религиозных конфессий помимо духовных беспокоили и мирские проблемы: неучастие церковников в работе общественных советов при органах власти и промедление с принятием закона о запрете оккультных услуг.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат и актер Николай Бурляев озадачен негативным влиянием нейросетей и сатанистов (международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ) на умы россиян

Круглый стол организовал комитет Госдумы по развитию гражданского общества. Открывая мероприятие, его председатель Яна Лантратова («Справедливая Россия») напомнила, что как раз сейчас депутаты борются за принятие закона о традиционных ценностях (пока о них говорится лишь в указе президента). Заодно она привела данные Роскомнадзора: за прошлый год было закрыто 1,3 млн групп в интернете с опасным для детей контентом (детская порнография, экстремизм, суициды, азартные игры, вовлечение детей в алкоголизм и наркоманию).

Помимо этого, госпожу Лантратову всерьез взволновало развитие искусственного интеллекта (ИИ), а именно соцсеть для ботов Moltbook. «У них есть сайт знакомств, чаты, общение. ИИ создает онлайн-государство с целью заменить государство и построить систему самообороны от человеческого контроля,— пояснила депутат.— ИИ начал писать манифесты о зачистке людей, где утверждает, что люди — это провал, люди — маньяки, люди убивают друг друга ни за что, ограничивают воздух и воду и так далее, и так далее, и тому подобное».

Эта информация буквально обескуражила первого зампреда комитета и однопартийца Яны Лантратовой Николая Бурляева. «Я отстал очень крепко от жизни и не понимал, как все далеко заходит с этим ИИ,— признался он.— Конечно, нужно ограничивать влияние ИИ на окружающий мир. И, конечно, никаких каналов и чатов, где они договариваются про то, как нас уничтожить, быть просто не должно. Мы должны принять закон о запрете всякого выхода ИИ из-под контроля».

Коллегу поспешил успокоить зампред комитета Олег Леонов («Новые люди»): «Я не могу сказать, что я отстал, я в теме и скажу чуть по-другому. На самом деле ИИ нет. Это маркетинговый термин класса программных продуктов, которые по-другому называются нейросетки. У них нет интеллекта, как нет морали, нравственности. Это порождение кривых рук программистов».

Депутат признал, что законодательное регулирование создания программных продуктов необходимо, начиная с запрета на производство порнографии. Что же касается традиционных ценностей, то их нужно «не защищать, а активно продвигать», например пропагандируя многодетность, призвал господин Леонов.

Замначальника управления кадров Роспотребнадзора Наталья Бирюкова вернулась было к ранее изложенной статистике и похвалилась, что ее ведомство с 2012 года приняло 20 тыс. решений, на основании которых в интернете была заблокирована запрещенная информация, в том числе сообщества самоубийц и советы по наиболее эффективным способам суицида. Но Николая Бурляева интересовало другое: «Ваше ведомство обратило ли внимание на то, что в прошлом году была книжная ярмарка, где продавались десятки книг о сатанизме (“Международное движение сатанизма” признано экстремистским и запрещено в РФ. — “Ъ”)?» «В нашей компетенции находятся контрольно-надзорные мероприятия в плане маркировки печатной продукции, по нанесению на нее возрастного знака или знака возрастной маркировки»,— смущенно ответила чиновница, пообещав узнать у коллег, была ли проведена какая-либо работа в связи с не к ночи упомянутой книжной ярмаркой.

У РПЦ, в свою очередь, нашлись претензии еще и ко всевозможным магам и колдунам. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил негодование по поводу промедления с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг (о его разработке см. “Ъ” от 13 марта 2025 года). «Он разработан, текст не просто выверенный, а уже с какими только экспертами не обсуждался. Почему до сих пор он не внесен в Государственную думу, хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх, и наш президент?» — недоумевал священнослужитель.

Вопросы к представителям власти обнаружились и у руководителя департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с правоохранительными учреждениями Аарона Гуревича. Его беспокоило отсутствие посланцев религиозных конфессий в общественных советах при ведомствах. «Если мы говорим о выдавливании проявлений зла из нашего общества и из молодежной среды, надо понимать, что лишь религия и позволяет задавать правильные ориентиры и “красные линии”»,— подчеркнул господин Гуревич.

Яна Лантратова спорить с гостями не стала и лишь попросила всех участников направить свои предложения в комитет для проработки.

Ксения Веретенникова