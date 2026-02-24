Дуров прокомментировал сообщения об уголовном деле против него в России

Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, написал основатель мессенджера Павел Дуров в ответ на сообщения СМИ об уголовном деле против него в России. Официально в ФСБ, СКР или МВД о деле в отношении бизнесмена не сообщали.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за "пособничество терроризму". Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.

24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали заметки на основе материалов ФСБ. В них сообщалось, что действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Дуров, как основатель Telegram, не реагирует на запросы властей и не пресекает противоправные действия в мессенджере, писали РГ и КП. В материалах, среди прочего, отмечалось, что Telegram использовался для координации теракта в «Крокус Сити Холле», убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, девяти высокопоставленных российских военных.