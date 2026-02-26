Пролет нормальный

Продолжительность и количество деловых поездок российских IT-специалистов сокращается. В прошлом году общее количество зарубежных командировок стало меньше на 40%, а их средняя продолжительность — на 13%. При этом растет число поездок внутри страны. Участники рынка и эксперты связывают это, с одной стороны, с экономией бизнеса в условиях неопределенности, а с другой — с неоправданными ожиданиями от дружественных рынков.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В 2025 году доля зарубежных командировок сотрудников IT- и телеком-компаний среди всех деловых путешественников сократилась на 10 п. п., до 18%, рассказали “Ъ” в компании «Аэроклуб» (крупный игрок рынка делового туризма и MICE).

Несмотря на это, IT-специалисты чаще представителей других отраслей отправлялись за границу, однако общее количество зарубежных командировок сократилось на 40% вместе со средней их продолжительностью на 13% — до 5 дней.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями по числу проданных авиабилетов стали Узбекистан — 12%, Казахстан —12%, Белоруссия — 10%, Китай — 10% и Турция — 9%. В 2024 году наиболее популярными направлениями были Сербия — 20%, Казахстан — 15% и Китай — 11% (см. “Ъ” от 26 ноября 2024 года).

Одновременно с сокращением количества зарубежных командировок выросло число деловых поездок по России на 10%, а средняя продолжительность командировки не изменилась — три с половиной дня. В командировках по России в 2025 году IT- и телеком-компании чаще отдавали предпочтение железнодорожному транспорту, на него пришелся 61% поездок против 55% годом ранее, а спрос на железнодорожные билеты вырос на 25%, говорят в «Аэроклубе».

«В 2025 году мы зафиксировали спад деловой активности IТ- и телеком-компаний на ряде зарубежных направлений, ранее формировавших значительную часть поездок отрасли. В то же время усилилась деловая активность внутри страны. В совокупности эти изменения отражают смещение фокуса IT- и телеком-компаний в сторону локальной операционной деятельности»,— добавляет управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

В условиях высокой ключевой ставки и экономической неопределенности российские IT-компании оптимизируют затраты: сокращают персонал и тревел-бюджеты, отказываются от международных хабов (например, в Казахстане или Турции), сопровождая это цифровизацией процессов — видеоконференциями, объясняет партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев. Второй фактор — рынок охлаждается до однозначных темпов роста после «шокового разгона» 2023–2024 годов, заказчики тоже оптимизируют траты, продолжает он.

В 2023–2024 годах многие компании попробовали выйти на зарубежные рынки, говорит технический директор компании «Хи-Квадрат» (платформа быстрой разработки XSQUARE) Константин Ващенков.

Тренд ухода от продуктов, например Oracle в области СУБД, в сторону так называемого свободного ПО (open source) стал очевидным. Однако за аналоги Oracle с открытым исходным кодом в тех же странах СНГ, ближнем зарубежье и других странах заказчики оказались не готовы платить: «Они предпочитают сами развивать продукты на базе свободного ПО». Так пропадает необходимость для зарубежных поездок. Российские же компании пока не готовы отдавать все продукты в open source и делать такие долгосрочные инвестиции.

В последние несколько лет у российской IT-отрасли существовала уверенность в возможности быстрого экспорта IT-экспертизы и продуктов в сопредельные, в основном восточные государства, напоминает гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев: «У нас есть для экспорта то, что может быть востребовано и на рынках стран Центральной Азии. В основном игроки российского IT-рынка стремились именно в этот регион, очень активно ездили в командировки». Но необходимо учитывать восточный менталитет: представители бизнеса здесь с готовностью встречаются, смотрят и изучают продукты, но не торопятся их покупать и внедрять. Предпродажный цикл очень длинный. Возможно, у кого-то из российских игроков кончается терпение и компании сворачивают активность в восточном направлении, количество рабочих поездок снижается.

Алексей Жабин