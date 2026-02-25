Вам шашечки или райдхейлинг

Самозанятые водители такси в попытке снизить увеличивающуюся административную нагрузку на них просят федеральные власти выделить оказание пассажирских услуг на собственных автомобилях как отдельную услугу — райдхейлинг. Также они просят снизить к ним ряд требований. Однако эксперты видят в этой инициативе риск массовой миграции водителей крупных компаний в новую категорию.

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Иван Литвинов 23 февраля направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой интегрировать райдхейлинг — пассажирские перевозки частными водителями на личных автомобилях — в транспортную стратегию РФ как отдельную транспортную услугу наряду с такси и каршерингом. Источник “Ъ”, близкий к аппарату правительства, подтвердил получение обращения. В Минтрансе не ответили на запрос “Ъ”.

«Действующее регулирование формирует неблагоприятные условия для частных водителей на личных автомобилях, делая их легальную деятельность затрудненной или вовсе неисполнимой»,— считает Иван Литвинов.

За последние несколько лет законодательство в сфере такси существенно ужесточилось. К самозанятым водителям и таксопаркам применяются в целом единые правила: требования к допуску, страхованию, регистрации в реестрах, прохождению предрейсовых процедур, напоминают в Общественном совете по развитию такси. При этом деятельность самозанятых отличается от тех условий, в которых работают таксопарки: у «свободных водителей» нет автопарка, наемных сотрудников и инфраструктуры.

Это индивидуальная занятость, зачастую с неполной загрузкой, добавляют в службе заказа такси «Максим». В результате часть водителей работает неофициально или вообще уходит с рынка, говорит основатель таксопарка Stax Станислав Еговцев. Он считает идею выделить райдхейлинг в отдельную категорию логичной и необходимой рынку. По оценке ОСР, в России число частных водителей достигает 5 млн, в то время как в сфере профессионального такси занято всего 1,5 млн водителей. Их модели работы сильно различаются, поэтому формально одинаковые требования не всегда оправданны, уверен господин Еговцев. Райдхейлингу нужно, как во всем мире, специальное регулирование, соглашаются в такси «Максим».

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, ноябрь 2025 года: «Самозанятых, которые работают в этой сфере, беспокоит, что не все смогут соблюсти требования для включения в официальный реестр».

Создание параллельного режима регулирования потребует серьезной правовой доработки и повышения нагрузки на исполнительные органы власти, отмечают в Общественном совете по развитию такси. Потребуется четкое разграничение понятий, критериев и требований к каждой модели перевозок, добавляют в такси «Максим». Законодательное разграничение профессионального такси и нерегулярных перевозок физическими лицами позволит снизить уровень теневой занятости, повысить безопасность перевозок и сохранить экономическую устойчивость профессионального сегмента без утраты транспортной доступности в регионах, уверена программный директор Международного евразийского форума такси Ангелина Никулина.

При этом необходимо учитывать риски: если условия работы в новой категории окажутся существенно мягче, это может поставить под удар крупные компании-перевозчики, предупреждают в Общественном совете по развитию такси. Если требования окажутся значительно проще, часть таксопарков и водителей может начать работать как частники, чтобы снизить расходы, соглашается Станислав Еговцев. Таким образом, у крупных перевозчиков появится возможность дробить бизнес.

В такси «Максим», напротив, уверены, что риск ухода всего бизнеса в райдхейлинг представляется маловероятным. Профессиональные таксопарки сохраняют свои преимущества — получение субсидий на обновление парка, использование преференций (проезд по выделенным полосам, специализированные парковки, бесплатный въезд на территорию вокзалов и аэропортов), напоминают там. Модели классического такси и райдхейлинга не являются взаимозаменяемыми и с точки зрения транспортной стратегии дополняют друг друга, резюмируют в компании.

Дарья Андрианова