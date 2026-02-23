Каллас: ЕС намерен запретить въезд в Европу всем участникам СВО

Евросоюз планирует запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Кая Каллас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Глава Еврокомиссии Кая Каллас

«Совместно с Еврокомиссией работаем над тем, чтобы потенциальные сотни тысяч бывших российских военнослужащих не попали в Шенгенскую зону»,— сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС. Кроме того, госпожа Каллас сообщила, что принято решение ограничить максимальную численность российской миссии при Евросоюзе до 40 человек.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер в январе уже говорила о планах запретить участникам СВО въезд в Европу. В том же месяце Politico писало, что запрет предложила Эстония. По словам высокопоставленного эстонского дипломата, в России «резко возросло число насильственных преступлений, так как демобилизованные военнослужащие возвращаются с фронта».