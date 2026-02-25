Путин отобрал 40 россиян в новый состав Общественной палаты
Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ
Президент России начал формирование нового состава Общественной палаты (ОП). Владимир Путин «определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом», сообщили в Кремле. Кандидатам направили предложение войти в состав ОП.
Президент Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В пресс-службе президента не назвали имена кандидатов. Там отметили, что «не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей», а также профобъединения и НКО.
В соответствии с законом, в течение 30 дней общественные палаты регионов должны избрать из числа своих членов по одному представителю в состав федеральной ОП.