Путин отобрал 40 россиян в новый состав Общественной палаты

Президент России начал формирование нового состава Общественной палаты (ОП). Владимир Путин «определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом», сообщили в Кремле. Кандидатам направили предложение войти в состав ОП.

Президент Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Владимир Путин

В пресс-службе президента не назвали имена кандидатов. Там отметили, что «не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей», а также профобъединения и НКО.

В соответствии с законом, в течение 30 дней общественные палаты регионов должны избрать из числа своих членов по одному представителю в состав федеральной ОП.