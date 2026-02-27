Замминистра по следствию и взяткам

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой к бывшему заместителю министра внутренних дел по Республике Дагестан—начальнику следственного управления ведомства Руфату Исмаилову. Несмотря на то что полковнику юстиции инкриминируется всего несколько эпизодов взяток и злоупотреблений, он оказался владельцем активов в полмиллиарда рублей.

Экс-заместитель главы МВД по Дагестану Руфат Исмаилов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Иск к Руфату Исмаилову рассмотрит суд его родного Дербента. Об активах замминистра, явно имеющих коррупционное происхождение, прокуроры узнали, надзирая за уголовным делом, в рамках которого ему Следственным комитетом России инкриминируется три эпизода взяток в крупном и особо крупном размере, а также ряд иных преступлений.

Господин Исмаилов начал служить в органах правопорядка с 1996 года, пройдя путь от следователя ОВД по Дербентскому району до замминистра. Нынешний глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, занимающий эту должность с 2010 года, также являлся выходцем из следственных органов, поэтому у полковника Исмаилова также имелись определенные перспективы служебного роста.

Согласно сведениям, которые замминистра указывал в отчетах на себя, жену и их шесть детей, источниками его дохода являлись зарплата, пенсия ветерана боевых действий, детские пособия и проценты по банковским вкладам. Его супруги — продажа автомобиля и дарение родственниками денежных средств. С 2010 по 2022 год господином Исмаиловым официально было получено 19,6 млн руб., супругой — 3,3 млн, большая часть из которых была подарена родными.

По версии надзора, став с декабря 2019 года замминистра, господин Исмаилов решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству, зато с целью личного обогащения.

В ходе проверки материального положения главного ответчика, проведенной в 2023 году, было установлено, что главный следователь республики является обладателем предметов роскоши, оцениваемых в 8,4 млн руб. Во время обыска у него дома помимо наличных в рублях, евро и долларах изъяли множество посуды из серебра, выпущенной «Кубачинскими мастерами». Среди них — водочный набор, пара чайных сервизов, кувшины, подносы, конфетницы, рюмки и проч.

Обвиняемый во взяточничестве оказался владельцем многочисленных часов, в том числе таких престижных брендов, как TAG Heuer, Cartier, Omega, оцениваемых в полмиллиона рублей за штуку, а также различных драгоценностей.

Кроме того, полковник является собственником и фактическим владельцем восьми земельных участков, пяти зданий, одного помещения, шести автомобилей, в том числе Mercedes и BMW, а также машино-мест в Дагестане, Москве и других регионах. С целью сокрытия своего реального имущественного положения от контролирующих органов приобретаемые в 2020–2023 годах объекты недвижимости и транспорт, по данным ГП, оформлялись на аффилированных ему лиц. По подсчетам прокуроров, рыночная стоимость данных активов составила 524 млн 684 тыс. 857 руб. Лица, на которых были записаны активы, дали показания, что они являлись всего лишь их номинальными владельцами. Всего же полковник оказался фактическим владельцем активов, оцениваемых более чем в 533 млн руб., что в разы превышает его официальные доходы. Теперь все это имущество может быть обращено в доход государства. Самому же фигуранту, который не признает свою вину, грозит порядка 15 лет заключения.

Николай Сергеев