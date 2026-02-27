Первый тайм мы уже отсидели

Одинцовский горсуд Подмосковья вынес приговор по громкому делу об убийстве в 2002 году Игоря Фоминова, советника на общественных началах тогдашнего первого замминистра путей сообщения Владимира Якунина, ставшего затем главой РЖД (занимал пост в 2005–2015 годах). Заказавший преступление бывший глава футбольного клуба «Локомотив» и компании «Транстелеком» Сергей Липатов осужден на десять лет. Приговор он обжаловать не собирается, рассчитывая, по данным “Ъ”, отправиться на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава футбольного клуба «Локомотив» и компании «Транстелеком» Сергей Липатов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На оглашение приговора приехала группа поддержки арестованного Липатова. Однако с фигурантом им удалось лишь переброситься парой фраз. Сама судебная процедура заняла менее двух минут. Оглашая вводную и резолютивную часть приговора, судья Зося Духновская признала господина Липатова виновным в подстрекательстве и пособничестве в убийстве (ч. 4 и 5 ст. 33, п «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Она дала ему на два года меньше, чем просила прокурор,— 10 лет колонии строгого режима вместо 12.

Напомним, что работавший 26 лет назад гендиректором ООО «Гамма-Метод» подсудимый за $200 тыс. заказал убийство Игоря Фоминова, советника на общественных началах тогдашнего первого замминистра путей сообщения Владимира Якунина, у банды спецназовцев, которую возглавляли бывший военнослужащий Павел Христев, а также начальник СОБР ГУ МВД России по Центральному федеральному округу Артур Козлов (погиб в ДТП в 2006 году). Шайка, состоящая из бойцов спецназа, отставных военных и силовиков, в 2000-х активно брала заказы на убийства бизнесменов и криминальных авторитетом и, по данным СКР, отправила «на тот свет» не менее 40 человек.

Помочь исполнить задуманное Сергею Липатову взялись экс-начальник отдела РУБОП ГУВД Москвы Леонид Ракогон, обратившийся к пенсионеру ФСБ Олегу Михалеву, а тот — к Павлу Христеву. Последний взял на дело экс-бойца отряда спецназа внутренних войск МВД «Витязь» Алексея Чеботарева и бывшего военного Николая Трушкова. Злоумышленники на машине устроили засаду по дороге к даче господина Фоминова.

Когда тот 15 марта 2002 года ехал к себе в поселок Аграрник неподалеку от Одинцово, Чеботарев, остановивший машину жертвы, якобы чтобы спросить дорогу, расстрелял его из пистолета.

Господин Фоминов успел добраться до дома, но умер до приезда полиции.

Заказчика арестовали лишь более чем через четверть века благодаря показаниям, которые на него дали заключившие досудебные соглашения с прокуратурой о сотрудничестве Чеботарев, Ракогон и Михалев (осуждены на сроки от 8 до 15 лет), а также Трушков, дело которого не рассмотрено. Сам господин Липатов также сознался в содеянном, рассказав, что заказал господина Фоминова, работавшего ранее его заместителем, из мести. По его словам, поднявшись по карьере в МПС, тот пытался заставить платить ему ежемесячную дань $50 тыс., а также проценты от контрактов.

В ходе процесса господин Липатов заявил, что искренне раскаивается в содеянном и все происшедшие годы испытывал муки совести. «Это не день, не год, это десятилетия раскаяния, стыда и глубокого сожаления»,— попросил он прощения у семьи погибшего, которой перечислил 1 млн руб.

Когда отзвучал приговор, осужденный сказал, что тот ему понятен, и поблагодарил судью. Покидая суд, его адвокаты заявили, что не планируют обжаловать судебный акт.

По данным “Ъ”, это связано с тем, что 63-летний осужденный намерен заключить контракт с Минобороны для отправки на СВО.

На службу он может попасть до 65 лет. В случае получения госнаграды он может быть освобожден от наказания. Его примеру уже последовали несколько «досудебщиков», в том числе и киллер Чеботарев, осужденный за 10 убийств и 2 покушения на 15 лет.

Что касается предполагаемого главаря банды спецназовцев Павла Христева, то его дело вместе с 11 другими фигурантами рассмотрят присяжные. Их отбор пройдет во 2-м Западном окружном военном суде в марте, так как избранная в феврале коллегия, так и не начав слушать дело, распалась.

Мария Локотецкая