Новостройки сомневаются в будущем дне

Снижение темпов запуска новых коммерческих проектов в жилищном строительстве в Москве и высокий спрос на них приведут к сокращению экспозиции на 10–15% по итогам 2026 года. В том числе по этой причине средние цены на квартиры в новостройках вне элитного сегмента достигнут рекордного показателя — почти 900 тыс. руб. за 1 кв. м, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам 2026 года объем предложения в новостройках Москвы в старых границах сократится на 10–15% по площади, до 1,7–1,8 млн кв. м, и на 12–15% по количеству лотов, до 27,5–28,5 тыс. квартир, следует из прогноза Ricci, с которым ознакомился “Ъ”. Высокие процентные ставки по проектному финансированию и рост себестоимости затрудняют запуск новых проектов в массовом сегменте, в результате чего маржинальность падает и строить становится невыгодно, поясняет CEO аналитического сервиса Dataflat.ru Александр Пыпин.

По подсчетам «Метриума», в 2025 году количество запусков новых проектов сократилось на 37%, до 40 — это минимальный показатель с 2013 года.

По прогнозам Ricci, в 2026 году объем вывода новых площадей на рынок Москвы сократится еще на 7–15%, до 2,3–2,5 млн кв. м.

Рост себестоимости строительства жилья продолжается, хотя и меньшими темпами, чем в предыдущие годы. В ноябре 2025 года показатель увеличился на 6,3% год к году, годом ранее он составлял 12,7% в годовом выражении, в ноябре 2023 года — 17,4%, следует из подсчетов «РКС Девелопмент». Однако рост стоимости рабочей силы также способствует повышению цен на жилье, добавляет управляющий директор компании Петр Власенко. По подсчетам October Group и Mega-Personal, в декабре 2025 года предлагаемая строителям зарплата на специализированных онлайн-платформах достигла 175,8 тыс. руб. в месяц, что на 40% больше год к году.

Кроме того, проекты коммерческих застройщиков теснят реализуемые городом по программе реновации, отмечает Александр Пыпин. В пресс-службе градостроительного комплекса Москвы заявили “Ъ”, что в 2025 году столичный Фонд реновации жилой застройки стал лидером по вводу жилья в России. Тогда было построено около 2,3 млн кв. м, в 2026 году планируется ввести еще 2,5 млн кв. м жилья. Поэтому даже при возможных колебаниях коммерческого предложения на отдельных площадках общий объем строительства жилья в городе поддерживается масштабной городской программой, отмечают в ведомстве.

Снижение предложения приведет к росту цен, по итогам года он может составить до 25%, прогнозирует президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Гендиректор по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова ожидает, что по итогам 2026 года средневзвешенная цена новостроек в Москве составит 900 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 15% больше, чем в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Несмотря на это, в ближайшей перспективе возможно повышение спроса даже в условиях нынешних высоких ипотечных ставок, не исключает член совета директоров «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов. Большинство клиентов банков из-за снижения доходности по вкладам переориентируются на рынок недвижимости, уточняет он. По данным Центробанка, 1 января 2026 года объем средств граждан на депозитах составил рекордные 67 трлн руб. В декабре 2025 года средняя максимальная ставка у крупнейших банков опустилась на 34 б. п., до 15,28%, минимума с мая 2024 года, следует из подсчетов регулятора. В том числе по этой причине спрос в 2026 году может вырасти на 3–7%, до 3,1–3,2 млн кв. м, прогнозируют в Ricci.

В ближайшей перспективе ставки по рыночным кредитам останутся заградительными для большинства клиентов, а проектное финансирование — чрезмерно дорогим для небольших застройщиков, ожидает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. По его прогнозам, рынок не вернется к пиковым значениям девелоперской активности ранее 2027 года. Полноценные обороты и спрос на первичном рынке жилья восстановятся, когда ключевая ставка ЦБ снизится до 10–11%, полагает основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Дарья Андрианова