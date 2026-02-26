Медицинское страхование где-то подхватило инфляцию

Участники страхового рынка отмечают ускорение роста цен на полисы ДМС в 2026 году. По сравнению с предыдущим годом они выросли на 7–15%. Причиной тому как инфляция в секторе платной медицины, так и рост ставки НДС. Кроме того, страховые компании, которые до последнего времени старались не повышать цены в расчете на удержание клиентов, оставили эту тактику. Клиенты же все чаще стараются экономить, идя на сокращение страхового покрытия и исключение дорогостоящих услуг.

В 2026 году страховые компании существенно подняли цены по договорам ДМС, следует из опроса “Ъ” участников рынка. Договоры страхования перезаключаются в течение года, но основная волна перезаключений приходится на декабрь-январь. «Наш портфель договоров корпоративного ДМС, которые перезаключались в конце 2025 — начале 2026 года, показал рост на 10–12%. В 2025 году повышение было более умеренным — на 6–9%, только отдельные договоры корректировались на 10–12%»,— рассказывает управляющий продуктами ДМС в «РЕСО-Гарантия» Диана Логинова. Если в 2025 году рост в среднем был менее 10%, то в 2026 году — 10–15%, оценивают в страховом брокере «Нобилис». В ВСК говорят о росте на 13–15%. В страховом брокере Mains оценивают рост тарифов на корпоративные договоры ДМС на 7–10%. По словам замгендиректора брокера «Нобилис» Михаила Кунина, в портфеле компании есть примеры, когда страховщик, заключая двух-трехлетние договоры ДМС фиксировал цену, а при пролонгации повышал тариф сразу на 25–30%.

По данным ЦБ, сегмент ДМС демонстрирует уверенный рост в последние несколько лет. В 2024 году объем собранных премий вырос увеличился на 18%, до 226 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2025 года рост составил 22%, до 191 млрд руб.

По словам участников страхового рынка, рост тарифов обусловлен рядом факторов. «На значительный рост цен на программы ДМС повлияли медицинская инфляция, увеличение ставки НДС на 2 п. п., до 22%, а также стратегия сдерживания роста премий со стороны страховщиков в предыдущие годы для удержания клиентов»,— перечисляет господин Кунин. «Если в 2023 году стоимость медуслуг выросла в среднем на 6%, в 2024 году — на 8%, то в 2025 году — на 10–12%, а по некоторым позициям на 15% и более»,— констатирует совладелец брокера Mains Павел Озеров. В ряде медорганизаций в 2026 году цены уже выросли на 10–15%, а в некоторых — на 30–40%, отмечает руководитель управления андеррайтинга личных видов страхования «Абсолют Страхование» Ольга Румянцева.

В связи с этим клиенты стали экономить на страховых расходах — чаще использовать франшизы, сокращать страховое покрытие, исключать дорогие клиники.

Если ранее франшиза часто использовалась лишь для отсечения мелких обращений (например, первые 500–1000 руб. за визит), то сейчас компании закладывают более весомые суммы.

«В 2024–2025 годах доля корпоративных договоров, содержащих элементы совместного финансирования, оценивалась в 20–30%, по итогам 2026 года этот показатель может достичь 35–40%»,— считает господин Озеров. По его оценке, таким образом работодатель может сэкономить 25–65% бюджета на ДМС.

Сокращение страхового покрытия происходит в основном за счет введения ограничений на получение профилактических услуг, дорогостоящих анализов и обследований, исключения клиник высокого ценового сегмента из массовых программ и переход на сетевые клиники, отмечает Михаил Кунин.

«При этом не обязательно речь идет об уровне клиники, возможен переход на более удаленные лечебно-профилактические учреждения или снижение цены за счет "оптовых" расценок для страховой компании»,— поясняет управляющий директор «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Доля клиентов, которые стали сокращать покрытие в 2026 году, увеличилась на 10% по сравнению с 2025 годом, оценивает господин Кунин.

Впрочем, по оценке участников рынка, сегмент сохранит высокие темпы роста. По итогам 2026 года «Эксперт РА» прогнозирует рост сегмента ДМС на 10–12%, до 360 млрд руб. По мнению аналитиков агентства, такая динамика будет определяться в основном медицинской инфляцией. По оценке Павла Озерова, в этом году она может составить 10–13%.

Юлия Пославская