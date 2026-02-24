ГИБДД посчитала все автомобили России

Госавтоинспекция России опубликовала свежие данные о состоянии российского автопарка. Ранее их часть была раскрыта в Единой межведомственной информационно-статистической системе (см. “Ъ” от 29 января), но сейчас данные представлены с полной детализацией. Всего по состоянию на 1 января 2026 года в РФ зарегистрировано 68 млн транспортных средств, из них 52,8 млн — легковые автомобили, 8 млн — грузовики, 757 тыс.— автобусы.

“Ъ” обратил внимание на раздел о возрасте автопарка.

Как оказалось, 67,7% зарегистрированных в РФ транспортных средств — это машины, с момента выпуска которых прошло более десяти лет.

В прошлом году доля таковых составляла 42,3%. А 23,7 млн легковых автомобилей, 4,9 млн грузовиков и 330 тыс. автобусов в РФ имеют возраст более 15 лет.

Напомним, старение автопарка отмечено в президентской стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года как одна из самых острых проблем, которые нужно будет решить в ближайшие годы. В документе приводились данные за 2024 год: 23% легковых авто, 38% грузовиков, 20% автобусов и 80% мотоциклов имеют срок эксплуатации более 15 лет. По данным «Автостата», по итогам 2025 года продажи новых легковых авто сократились на 15,6%. Рынок крупнотоннажных грузовиков сократился на 54%, среднетоннажных — на 44%.

Отдельный интерес представляют данные Госавтоинспекции об экологических характеристиках.

У четверти миллиона транспортных средств в документах на двигатель не установлен экологический класс. Напомним, что такая отметка еще в 2008 году стала обязательной в документах на автомобили. Больше всего — 14,3 млн транспортных средств оборудованы двигателями стандарта «Евро-2», меньше всего — 156 тыс.— стандарта «Евро-1».

Вместе с тем в России стало больше электромобилей и гибридов. В 2024 году их было 65,7 тыс. и 310 тыс. соответственно, в 2025 году — уже 82,5 тыс. и 447,7 тыс. Количество транспортных средств, использующих газовое топливо, за год сократилось с 2,9 млн до 2,3 млн.

