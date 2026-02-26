Активный истец с режимом

Как выяснил “Ъ”, в рамках оспаривания санкций Канады Анатолий Чубайс заявил, что исторически был оппозиционером по отношению к президенту РФ и выступил против СВО, из-за чего ему и пришлось в 2022 году уехать из России. Эти доводы проживающего сейчас в Израиле господина Чубайса приводятся в канадском суде, который должен решить, не затянул ли МИД страны с рассмотрением обращения истца о снятии санкций. Виновником включения его в черный список Канады бывший российский чиновник считает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован в РФ). Но поскольку ПАСЕ больше не признает фонд частью «российских демократических сил», это, по мнению истца, убирает основания для наложения санкций.

Анатолий Чубайс в 2020 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось уведомление Федерального суда Канады о принятии заявления (иска) Анатолия Чубайса, добивающегося снятия с него канадских санкций, наложенных в июне 2025 года. Господин Чубайс просит суд выдать mandamus — судебный приказ, обязывающий должностное лицо или орган власти исполнить свои обязанности или воздержаться от действий, нарушающих закон. Дело в том, что еще в сентябре он обратился в МИД Канады за исключением его из санкционного перечня. У министра есть 90 дней на принятие решения, но на момент подачи иска прошло уже 162 дня и ответа до сих пор нет — такое бездействие неразумно и противоречит закону, полагает истец. В уведомлении излагается позиция господина Чубайса о наложении на него санкций после того, как ФБК (признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован в РФ) решил «по собственному усмотрению» включить его в число лиц, которые «поддерживают или способствуют нарушениям в связи с вторжением России на Украину». К заявлению в МИД о снятии санкций Анатолий Чубайс приложил описание своей биографии.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анатолий Чубайс (на фото второй слева) родился 16 июня 1955 года в белорусском городе Борисов в семье армейского политработника. Его отец, Борис Матвеевич Чубайс (1918–2000), был полковником, после увольнения в запас преподавал философию марксизма-ленинизма в Ленинградском горном институте Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В середине 1980-х возглавлял неформальный кружок «молодых экономистов», участвовал в основании клуба «Перестройка». С 1990 года — заместитель председателя исполкома Ленсовета, главный экономический советник мэра Ленинграда Анатолия Собчака Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ С ноября 1991 года — председатель Госкомитета РФ по управлению госимуществом. С 1 июня 1992 года — первый зампред правительства по вопросам экономической и финансовой политики. В 1992 году под его руководством была разработана госпрограмма приватизации, предусматривавшая получение всеми гражданам страны доли государственной собственности в форме ваучера Фото: Валентин Соболев / ТАСС Прогноз Анатолия Чубайса, сделанный им 21 августа 1992 года, о том, что ваучера «может хватить на приобретение двух или даже трех, а если повезет, то и большего количества автомобилей "Волга"», — не сбылся Фото: Коммерсантъ / Сергей Николаев / купить фото С июня 1992 года, параллельно с руководством Госкомимуществом, Анатолий Чубайс занимал пост заместителя председателя правительства РФ. До 15 июня 1992 года правительство возглавлял президент РФ Борис Ельцин (на фото справа), затем и. о. премьер-министра был Егор Гайдар, с 14 декабря 1992 года — Виктор Черномырдин Фото: Александр Чумичев / ТАСС Вице-премьер РФ Анатолий Чубайс и глава компании Microsoft Билл Гейтс (слева) на встрече в Сбербанке России, 1997 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В 2001-2004 годах Анатолий Чубайс был сопредседателем политической партии «Союз правых сил» (СПС) вместе с Егором Гайдаром, Борисом Немцовым (справа) и Ириной Хакамадой Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2003 году господин Чубайс вошел в первую тройку общефедерального списка СПС на выборах в Госдуму РФ IV созыва. Партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер и по итогам выборов 7 декабря 2003 года не прошла в парламент

На фото: с сопредседателем СПС Егором Гайдаром (слева) Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов / купить фото С 1998 по 2008 год Анатолий Чубайс возглавлял российское открытое акционерное общество «Единая энергетическая система России» (ЕЭС России)

На фото: церемония закладки первого камня в основание 9-го энергоблока Новочеркасской ГРЭС, 2007 год Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная инфраструктура, генерирующие мощности были приватизированы Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев / купить фото Председатель совета директоров РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс во время интервью, 2008 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото 22 сентября 2008 года Анатолий Чубайс возглавил государственную корпорацию «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех») Фото: Александр Саверкин / ТАСС С марта 2011 года Чубайс занимал пост председателя правления открытого акционерного общества «Роснано» (после преобразования госкорпорации в акционерное общество)

На фото: с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 2010 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор ридера Plastic Logic 100 в 2011 году Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Первый вице-премьер Игорь Шувалов (слева) и гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс на международной конференции «Россия и мир: 2012-2020 годы» Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото Слева направо: Анатолий Чубайс, государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев и вдова первого президента РФ Наина Ельцина на церемонии открытия Музея Бориса Ельцина, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс (слева) на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына / купить фото 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что «Роснано» вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ

На фото: с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, 2020 год Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото С декабря 2020 по март 2022 года Анатолий Чубайс работал специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

В автобиографии господин Чубайс описывает свою «историческую оппозицию» президенту России задолго до начала СВО, протесты против российско-украинского конфликта и «изгнание» из России, говорится в документе суда. Отдельным письмом в ноябре 2025 года господин Чубайс проинформировал МИД Канады о решении ПАСЕ не признавать ФБК (признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован в РФ) «российской демократической силой». 11 сентября 2025 года ПАСЕ выпустила меморандум, где говорилось, что фонд «привлекал внимание действиями, которые вызывали критику и споры внутри российской оппозиции». Там же указывалось, что он «не подпадает под определение "российских демократических сил" в понимании ассамблеи». Этот вывод был повторен в резолюции ПАСЕ №2621 от 1 октября. Анатолий Чубайс подчеркивает, что неоднократно обращался в МИД Канады с новыми сведениями по делу и просьбой рассмотреть его заявление. В январе 2026 года он сообщил министру о новом иске в российском суде от «Роснано» с суммой претензий около 12 млрд руб., предъявляемых лично ему и другим бывшим топ-менеджерам госкорпорации (подробнее о биографии Анатолия Чубайса см. справку), и предупредил, что обратится в суд, если канадский министр не вынесет решение в ближайшее время. Целесообразность ускорить рассмотрение его обращения господин Чубайс объясняет тем, что санкции предусматривают заморозку активов и другие ограничения, что для него особенно чувствительно, поскольку он «находится в изгнании из России с 2022 года» и с тех пор пытается обустроиться за границей. Санкции, как утверждает истец, «потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью». При этом включение в канадский санкционный список имеет для него далеко идущие последствия «в силу международного характера многих финансовых учреждений и предприятий и их политики повсеместного соблюдения санкций». Введенные ограничения наносят истцу большой вред, поскольку его активы в РФ арестованы и он может рассчитывать только на доходы, поступающие из-за рубежа, которые, как заявляет господин Чубайс, «незначительны и опять же находятся под угрозой изъятия» из-за санкций. Чем известен Анатолий Чубайс Читать далее Кроме того, внесение в санкционный список Канады нанесло истцу, как указано в документе, «значительный репутационный ущерб, ошибочно поставив его в один ряд с теми, чьим действиям он фактически противостоял как задолго до этого, так и в 2022 году, когда он ушел в отставку в знак протеста против войны». В связи с этим Анатолий Чубайс просит суд обязать канадский МИД незамедлительно вынести решение по его заявлению о снятии санкций. Адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы Анатолия Чубайса в деле с «Роснано», отказался от комментариев. По информации “Ъ”, господин Чубайс придерживается позиции не давать комментариев СМИ по связанным с ним событиям и спорам.

Санкции снимаются небыстро По итогам суд должен установить факт несвоевременного рассмотрения и ответа на заявление лица, попавшего под санкции, поясняет партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин. Рассмотрение иска о принуждении МИДа к принятию решения составляет до шести месяцев, но старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов не исключает, что под давлением министр примет решение раньше этого срока — так, санкции с Игоря Шаталова были сняты примерно через три месяца после обращения. Впрочем, по словам Сергея Гландина, после получения иска МИД может формально ответить на заявление Анатолия Чубайса отказом снять санкции, после чего попросить суд прекратить производство по делу, так как судиться уже не о чем, ведь министр вынес решение.

И затем все может пойти по кругу, не исключает господин Гландин: подача нового заявления в МИД о снятии санкций, затягивание рассмотрения, снова обращение за ускорением в суд, и каждый отказ министра порождает право подать новое заявление.

Кроме того, отмечает господин Именнов, ведомство может сослаться на то, что пакет документов был неполным и срок в 90 дней следует исчислять с подачи последних сведений от заявителя в конце января 2026 года. Сергей Гландин поясняет, что Анатолием Чубайсом пока запущена административная процедура снятия канадских санкций — через министерство. Для того чтобы вопрос о снятии санкций перешел с уровня министерства в суд, нужно пройти до конца административный порядок, получить официальный отказ МИДа, и вот его уже можно будет по определенным основаниям оспорить в суде, уточняет он. Наиболее сильным процессуальным аргументом истца является пропуск МИДом 90-дневного срока для принятия решения, так как это прямо нарушает регламент, указывает специализирующийся на международном праве и санкциях адвокат Денис Крауялис. Антон Именнов также считает важными доводы о дистанцировании Анатолия Чубайса от российского правительства после 2022 года: отъезд из России, предъявленный от «Роснано» иск и арест активов. По сути, это попытка доказать, что включение господина Чубайса в черный список противоречит логике санкционного режима, поясняет господин Крауялис. Вместе с тем решение ПАСЕ не признавать ФБК (признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован в РФ) частью «российских демократических сил» вряд ли будет принято судом во внимание, полагает Антон Именнов. Даже если список фонда послужил поводом для санкций против Анатолия Чубайса, объясняет юрист, канадские власти могли опираться на рекомендации министра иностранных дел и другие аргументы, а также надежные публичные источники.

Анна Занина, Варвара Кеня