Зампреда «Газпром нефти» требуют арестовать на два месяца
Как стало известно «Ъ», Басманный суд рассматривает ходатайства ГСУ СКР об аресте на два месяца заместителя председателя правления компании «Газпром нефть» Антона Джалябова. Топ-менеджера подозревают в получении двух взяток в размере 29,7 млн руб.
Антон Джалябов
Фото: ПАО «Газпром»
По данным «Ъ», 45-летнего Антона Джалябова сотрудники управления «К» ГУЭБиПК МВД задержали в минувший четверг в офисе ПАО «Газпром нефть» в Санкт-Петербурге. Произошло это в рамках возбужденного ГСУ СКР уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В деле говорится, что мзду топ-менеджер получил в 2020 и 2021 годах, когда являлся директором филиала ООО «Газпром инвест» в городе Надым.
Деньги топ-менеджеру передавали руководители двух подрядных организаций, с которыми господин Джалябов заключил договоры на обустройство нефтегазовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая сумма незаконного вознаграждения составила почти 30 млн руб.