К застройщику пришли наследники

Как стало известно “Ъ”, процесс вступления в права наследников погибшего акционера группы «Самолет» Михаила Кенина завершен. Пакет в 29,12% в крупнейшем российском девелопере рыночной стоимостью 15,6 млрд руб. перешел его семье, среди которых жена и двое детей. По информации “Ъ”, они не планируют продавать свои доли, а управлением будет заниматься family office господина Кенина.

Доля Михаила Кенина в «Самолете» перешла в руки законных наследников

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«ОМД-Капитал», family office сооснователя ПАО «ГК "Самолет"» Михаила Кенина, завершила оформление наследственных прав, сообщила “Ъ” гендиректор компании Вероника Кочанова через своего представителя. По ее словам, наследное имущество перешло к законным наследникам. Их имена не уточняются, однако известно, что у господина Кенина были жена и двое детей.

ГК «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. Этот показатель, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 4,63 млн кв. м. Выручка группы в январе—июне 2025 года практически не изменилась год к году и составила 171 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,6 раза, до 1,8 млрд руб., согласно отчетности по МСФО. За весь 2025 год застройщик снизил продажи недвижимости по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 272 млрд руб. Держателями крупных пакетов акций также считаются Павел Голубков и Игорь Евтушевский. Также среди акционеров компании был совладелец группы «Киевская площадь» Год Нисанов, но в 2024 году он продал свой пакет в 10%.

Михаил Кенин был крупным акционером группы «Самолет» с пакетом в 29,12% по состоянию на 30 июня 2025 года. 10 августа он скончался, по некоторым данным, от острой сердечной недостаточности. Помимо «Самолета», господин Кенин владел ООО «Кликэвей», ООО «НЛТ-Инвест», ООО «СПБР-Инвест».

Структура владения пакетом акций и принципы контроля над ним не изменились: акции остаются активом семьи в рамках изначально определенной долгосрочной стратегии, уточняет Вероника Кочанова.

Управление осуществляется командой профессионалов, планов по продаже пакета не имеется»,—добавила она. По данным Мосбиржи, капитализация «Самолета» вечером 25 февраля составляла 53,7 млрд руб. Исходя из этого, стоимость пакета семьи Михаила Кенина составляет 15,6 млрд руб.

Детали соглашений между членами семьи Кенина неизвестны, это конфиденциальная информация, но она влияет на стоимость доли и на рычаги управления, констатирует начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев. По умолчанию будут применяться нормы наследственного права, согласно которым супруга получает как минимум половину совместного нажитого в браке имущества, говорит он. Иными словами, 14,56% компании принадлежит вдове, все остальное войдет в наследственную массу и будет распределено между наследниками первой очереди — детьми и родителями, отмечает господин Абелев.

Акции умершего акционера переходят наследникам, но для сохранения влияния в совете директоров семья обычно договаривается голосовать консолидированно, говорит Олег Абелев. Редко подразумевается, что вдова, родители и дети сразу входят в операционное управление, а их интересы, как правило, в совете директоров представляют профессиональные поверенные или нанимаются независимые директора, отмечает он.

Уход крупного акционера, а Кенин был таким крупным акционером, меняет баланс сил, констатирует Олег Абелев.

Другие совладельцы могут вполне пытаться увеличивать свое влияние или предлагать семье выкупать часть пакета, что может вообще привести к корпоративному конфликту, не исключает эксперт. К примеру, конфликт возник у наследников крупного пакета акций в косметической компании Natura Siberica, основатель которой Андрей Трубников скончался в январе 2021 года. На доли в компаниях группы стали претендовать его дети, а также вдова Анастасия Трубникова, которая на момент кончины основателя Natura Siberica находилась с ним в бракоразводном процессе. Она также пыталась через суд добиться признания своих детей иждивенцами супруга с выделением им доли в наследстве, но суды ей в этом требовании отказали.

Недавно у группы «Самолет» возникли проблемы с обслуживанием долгов. Холдинг обратился к правительству с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб. Тогда в компании объяснили обращение за поддержкой к государству попыткой оптимизировать финансирование ее бизнеса в рамках жесткой денежно-кредитной политики, что «является нормальной рыночной практикой для многих системообразующих отраслей». По мнению замглавы «Дом.РФ» Максима Грицкевича, текущие проблемы «Самолета» связаны с неправильными ожиданиями компании по поводу развития ситуации на рынке жилья несколькими годами ранее.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорил, что у «Самолета» нет проблем с обслуживанием проектного финансирования и бридж-кредитов, но корпоративный долг покрывать становится все труднее.

Проектная задолженность девелоперской компании сейчас достигает 650 млрд руб., объем средств на эскроу-счетах — 400 млрд руб., уточняла ранее финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая.

Однако подкомиссия Минфина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК «Самолет», рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности. Источники “Ъ” уточняли, что косвенные меры поддержки могут выделены (см. “Ъ” от 19 февраля). Также в самой компании уточняли, что в результате переговоров с крупнейшими банками разработаны ряд инструментов и мер, которые позволят группе снизить текущую процентную нагрузку и рефинансировать часть корпоративного долга.

