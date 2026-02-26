Чистая прибыль Сбербанка за 2025 год превысила 1,7 трлн руб.

Чистая прибыль группы Сбербанка (MOEX: SBER) по отчетности МСФО по итогам четвертого квартала 2025 года составила почти 399 млрд руб., на 13% превысив показатель аналогичного периода предыдущего года. Этот результат оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», которые ожидали роста на 11%, до 391 млрд руб. Рентабельность капитала составила почти 20%.

Накануне первым среди крупнейших банков отчетность по МСФО опубликовал ВТБ, согласно которой его чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 31%, до 121 млрд руб. из-за создания резервов.

При этом чистые процентные доходы группы Сбербанка за отчетный период выросли почти на 20%, до 988 млрд руб. Однако чистый комиссионный доход сократился на 5%, до 219 млрд руб. При этом расходы на резервы в четвертом квартале снизились на 21% по сравнению с показателем годовой давности и составили около 107 млрд руб. Аналитики ожидали роста отчислений в резервы на 30%, до 176 млрд руб. В итоге чистая прибыль группы Сбербанка за 2025 год выросла на 7,9%, превысив 1,7 трлн руб.

Банк продолжал наращивать кредитование. За четвертый квартал портфель корпоративных кредитов вырос на 4%, до 31,2 трлн руб. За весь год рост составил более 12%. Число активных корпоративных клиентов к концу 2025 года достигло 3,5 млн компаний. Розничный кредитный портфель в отчетном квартале увеличился на 3,8%, до 19,2 трлн руб. С начала года рост составил 6%. Количество розничных клиентов к концу 2025 года достигло почти 111 млн человек. Число активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» достигло 84,8 млн человек, а количество ежедневных пользователей — почти 45 млн человек.

Отдел финансов