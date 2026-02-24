США перебросили более 150 самолетов к границам Ирана

США нарастили военное присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Washington Post, проанализировав открытые данные отслеживания полетов и спутниковые снимки.

Нынешнее присутствие американских вооруженных сил в регионе — одно из крупнейших со времен войны в Ираке в 2003 году, отмечает WP. Наращивание военного присутствия началось после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать Иран, если стороны не достигнут соглашения об ограничении иранской ядерной программы.

«Масштабность сосредоточенных сил означает, что американские военные могут выполнить любое решение Трампа — от продолжительной, высокоэффективной кампании до более целенаправленных, ограниченных ударов»,— сказала газете Дана Строул, бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку, а ныне директор по исследованиям в Вашингтонском институте.

Подавляющее большинство самолетов, которые отображаются в данных отслеживания полетов, — это грузовые воздушные суда и самолеты-заправщики. Как отмечает газета, у боевых самолетов данные о местоположении часто отключены, поэтому их сложнее отслеживать, если они не отображаются на спутниковых снимках.

С 23 февраля на базе США у берегов греческого острова Крит находится авианосец USS Gerald R. Ford. Газета The New York Times сообщала, что корабль присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln. По данным источников издания, авианосцы вернутся в порты приписки не ранее конца апреля — начала мая. Сегодня WP сообщила, что на Gerald R. Ford есть проблемы с канализацией, однако они не повлияли на способность корабля выполнять свою миссию.