Власти Петербурга предложили бороться с экскурсиями по крышам с помощью дронов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин предложил рассмотреть возможность применения беспилотников для борьбы с нелегальными экскурсиями по крышам исторических зданий. Об этом он заявил на заседании по итогам работы Государственной административно-технической инспекции за 2025 год.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин

По словам господин Разумишкина, город несет серьезные убытки от экскурсий по крышам. Речь идет не только о прямых расходах на ремонт испорченного имущества, но и о репутационном уроне, отметила она. «Постоянно: то они ломают замки, то еще что-то. Сколько бюджет получает? А сколько тратит — самое главное?» — заявил господин Разумишкин (цитата по «Фонтанке»).

В связи с этим вице-губернатор предложил активнее внедрять современные технические средства. «Эффективность от использования БПЛА очень большая. Значит, если где-то возможно их использовать и есть соответствующее разрешение, надо использовать», — сказал Разумишкин. В нынешних условиях, по его словам, существует немало ограничений на полеты дронов, но там, где они разрешены, их необходимо задействовать для пресечения нарушений.

Во время отчета представители ГАТИ рассказали о планах по развитию нейросетевого комплекса «Городовой». В 2026 году искусственный интеллект планируют обучить распознавать девять новых видов административных правонарушений. Кроме того, обсуждается перспектива установки нейросетей на безэкипажные катера для патрулирования городских акваторий.