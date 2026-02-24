Мяч на стороне криминала

Спустя сутки после гибели главного наркобарона Мексики Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, начали появляться подробности масштабной спецоперации по его поимке. По данным минобороны страны, выследить скрывавшегося годами главу картеля «Новое поколение Халиско» удалось через его любовницу. На разработку плана спецоперации и его реализацию ушло менее 24 часов. Однако последствия случившегося пока окончательно не преодолены: власти Мексики задействовали тысячи силовиков для восстановления порядка после масштабной операции возмездия, начатой наркокартелем в ответ на гибель своего лидера. Теперь перед Мехико стоит задача вернуть покой и безопасность на улицы столицы до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне 2026 года.

В понедельник, 23 февраля, Минобороны Мексики раскрыло детали самой резонансной операции по захвату лидера картеля «Новое поколение Халиско». Глава ведомства Рикардо Тревилья Трехо рассказал журналистам, что данные о местоположении наркобарона были получены 20 февраля. Сеть контактов Эль Менчо изучалась годами, и агентам наконец удалось выйти на одну из его любовниц, через которую силовики смогли получить доступ к убежищу на окраине городка Тапальпа в штате Халиско. Женщина сбежала оттуда 21 февраля, оставив наркобарона одного с охраной. После этого силовики начали готовить операцию по захвату. От разработки плана до его реализации прошло менее 24 часов. В ходе перестрелки между мексиканскими силовиками и телохранителями Эль Менчо последний был тяжело ранен и скончался при транспортировке в больницу Мехико.

Глава минобороны подтвердил обмен разведданными с США, но подчеркнул, что американские военнослужащие не принимали участия в наземной операции.

Тем временем в Мексике второй день продолжаются беспорядки, организованные боевиками «Нового поколения Халиско». Ситуация заметно стабилизировалась по сравнению с воскресеньем, однако на запад страны дополнительно направлены 2,5 тыс. военных. Всего по всей стране развернуто 9,5 тыс. военнослужащих. Изначально сообщалось о беспорядках в 9 штатах, затем их число выросло до 20. Было заблокировано более 250 федеральных дорог, но к понедельнику большинство из них разблокировали.

Минобороны отчиталось о гибели 25 военнослужащих нацгвардии.

«Сейчас самое важное — обеспечить мир и безопасность всему населению Мексики. Именно это сейчас и делается. Люди могут быть уверены: в стране поддерживаются мир, безопасность и нормальная обстановка»,— заявила в понедельник президент Клаудия Шейнбаум.

Восстановление мирной жизни — главный приоритет для Мексики, столкнувшейся с масштабным насилием за несколько месяцев до чемпионата мира по футболу. Открывающий чемпионат матч запланирован на 11 июня в Мехико, игры также пройдут в Монтеррее и Гвадалахаре. Уже в конце марта должны состояться первые отборочные матчи.

Особое беспокойство вызывает ситуация в Гвадалахаре. Город расположен в штате Халиско, где базируется штаб-квартира картеля и который серьезно пострадал в ходе беспорядков. В штате продолжает действовать чрезвычайное положение. Многие учреждения и школы закрыты. Общественный транспорт не ходит, часть банков, ресторанов и магазинов пострадали от поджогов.

Источники в ФИФА в разговоре с The New York Times не исключали, что организаторам придется перенести матчи из Гвадалахары в случае продолжения насилия, однако официально федерация этот сценарий не подтверждала. Властям Мексики предстоит существенно усилить меры безопасности перед играми. По данным газеты, речь идет о размещении дополнительных сил (сейчас в город направлены 2 тыс. военных) и усилении системы видеонаблюдения.

Дальнейшее развитие ситуации в штате Халиско во многом будет зависеть от того, по какому пути пойдет картель, оставшийся без лидера. Если в ближайшее время будет выбран преемник Эль Менчо, внутренняя обстановка в картеле стабилизируется, и правительство продолжит борьбу с единым противником. Но не исключено, что в преступной группировке начнется борьба за власть, возможна фрагментация картеля, отчего ситуация может стать неуправляемой.

Впрочем, есть надежда, что чемпионат мира по футболу не столкнется с существенными трудностями, поскольку на сборы от этого спортивного мероприятия рассчитывают не только власти, но и картели.

Эти преступные группировки занимаются не только наркоторговлей, но также владеют отелями, ресторанами, барами и различными увеселительными заведениями, поэтому не меньше, чем власти, рассчитывают на прибыль от наплыва туристов.

Вероника Вишнякова