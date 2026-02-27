Почти 60 тысяч белгородцев остались без электричества после ракетного обстрела

По состоянию на 27 февраля почти 60 тыс. человек остаются без электричества после очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении. По словам главы региона, детские сады и школы областного центра сегодня будут работать — учреждения переведены на резервную генерацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Гладков подчеркнул, что полностью перевести агломерацию на генераторы физически невозможно несмотря на то, что власти сконцентрировали на территории региона «огромный запас резервной генерации» и продолжают работу в этом направлении.

«Но все, что в наших силах, мы делаем для того, чтобы защитить наших жителей, то есть вас, дорогие друзья. Предпринимали и предпринимаем максимальные усилия по возврату электроэнергии, тепла, воды в наши дома»,— обратился к жителям региона Вячеслав Гладков.

По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, масштаб и сроки восстановления электроснабжения станут ясны немного позже. В городе фиксируют сбои в работе светофоров, на дороги вышли регулировщики. В результате обстрела есть повреждения в жилых кварталах: повреждено остекление в четырех квартирах трех многоквартирных домов (МКД), в двух частных домах пострадали крыши и окна, а также осколками посекло четыре автомобиля.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ракетный удар по энергообъектам Белгорода был нанесен около полуночи. Власти в очередной раз констатировали «серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры». По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее, утром 26 февраля на фоне продолжающихся атак ВСУ на инфраструктуру Белгорода произошла остановка насосной станции второго подъема. Также почти 10 тыс. жителей областного центра остались без света.

Денис Данилов