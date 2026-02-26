Путин создал комиссию по вопросам развития ИИ
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Сопредседателями комиссии стали вице-премьер Дмитрий Григоренко и замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Герман Греф и Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Основная задача комиссии — координировать действия федеральных, региональных органов власти, Банка России и других заинтересованных госорганов для создания, развития и внедрения технологий ИИ. Кроме того:
- разработка стратегии для внедрения ИИ;
- разработка подходов для адаптации отраслей экономики, социальной сферы и сферы госуправления к активному использованию ИИ;
- координация действий по внедрению ИИ в учебный процесс «в целях формирования гармонично развитой личности»;
- подготовка педагогов и специалистов в области ИИ;
- подготовка предложений по развитию международного сотрудничества в области ИИ и другие.
В состав комиссии также вошли глава Минобороны России Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минцифры Максут Шадаев.
В ноябре на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 российский президент заявил о необходимости создать штаб по руководству отраслью ИИ. Владимир Путин также поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. Он отметил, что Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, поскольку это вопрос суверенитета.