Путин создал комиссию по вопросам развития ИИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Сопредседателями комиссии стали вице-премьер Дмитрий Григоренко и замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Фото: пресс-служба президента РФ Герман Греф и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Основная задача комиссии — координировать действия федеральных, региональных органов власти, Банка России и других заинтересованных госорганов для создания, развития и внедрения технологий ИИ. Кроме того:

разработка стратегии для внедрения ИИ;

разработка подходов для адаптации отраслей экономики, социальной сферы и сферы госуправления к активному использованию ИИ;

координация действий по внедрению ИИ в учебный процесс «в целях формирования гармонично развитой личности»;

подготовка педагогов и специалистов в области ИИ;

подготовка предложений по развитию международного сотрудничества в области ИИ и другие.

В состав комиссии также вошли глава Минобороны России Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минцифры Максут Шадаев.

В ноябре на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 российский президент заявил о необходимости создать штаб по руководству отраслью ИИ. Владимир Путин также поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. Он отметил, что Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, поскольку это вопрос суверенитета.