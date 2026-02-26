Уголовный кодекс становится историческим

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта об уголовной ответственности за «отрицание геноцида советского народа» и осквернение соответствующих мемориалов. Нарушителям будет грозить до пяти лет лишения свободы. Депутат Ирина Яровая (ЕР) увидела в инициативе «принципиальную правовую ошибку» — и предложила добавить наказание еще и за «одобрение» геноцида. Депутат Нина Останина (КПРФ) предупредила о возможных «перегибах» в области исторических дискуссий. Тем не менее в первом чтении законопроект был принят единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Зампред Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении проект поправок к ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Авторы законопроекта — депутаты «Единой России» во главе с Ольгой Занко — предлагают дополнить статью нормой об «отрицании факта геноцида советского народа». Они указывают, что ст. 354.1 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы за одобрение нацистских преступлений, публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также «отрицание решений Нюрнбергского трибунала».

Но в приговоре Нюрнбергского трибунала отсутствует термин «геноцид», поэтому его отрицателей «затруднительно» наказать по ст. 354.1 УК РФ, пишут депутаты в пояснительной записке.

Также авторы инициативы предлагают добавить в ст. 354.1 УК РФ формулировку об «оскорблении памяти жертв геноцида советского народа» (речь идет о мирных гражданах и военнопленных, пострадавших от нацистских преступлений).

Тот же законопроект вводит уголовную ответственность за повреждение мемориалов, «увековечивающих память жертв геноцида», и за осквернение их захоронений. Такую норму внесут в ст. 243.4 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за повреждение объектов, «увековечивающих память погибших при защите Отечества» или посвященных дням воинской славы России.

Представляя законопроект, Ольга Занко произнесла почти воинственную речь, заявив, что «некоторые западные элиты» десятилетиями «перекраивали историю» о Второй мировой войне, поскольку им «стало невыгодно, чтобы правда оставалась правдой». «Мы должны сделать все для того, чтобы защитить память о всех невинно пострадавших. Для того, чтобы наши с вами дети никогда не узнали, что такое голод — как в блокадном Ленинграде. Что такое страх за свою жизнь — как в детском концлагере под Вырицей. Что такое боль от пыток — как на оккупированных территориях Сталинградской области. А когда общество осознает, к чему приводят идеи геноцида и нацизма, оно сделает все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась снова» — так госпожа Занко сформулировала цели законопроекта. Ее коллеге Ирине Панькиной (ЕР) только и оставалось добавить, что на инициативу получены положительные отзывы правительства и Верховного суда РФ.

Депутат Ренат Сулейманов (КПРФ) попросил объяснить разницу между памятниками жертвам геноцида советского народа и монументами в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Ольга Занко пояснила, что к жертвам геноцида советского народа относятся не только военнослужащие, но еще и мирные жители. И добавила, что Национальный центр исторической памяти при президенте РФ составит исчерпывающий перечень мемориалов, посвященных жертвам геноцида.

Ирина Яровая (ЕР) пожурила коллег, указав на «абсолютно очевидный пробел» в их инициативе: «Вы ведете речь только об отрицании, а одобрение геноцида является таким же опасным преступлением. Это просто принципиальная правовая ошибка».

Она добавила, что уже подготовила поправку ко второму чтению.

Нина Останина (КПРФ) отметила, что законопроект «безусловно, нужный», но может привести к «перегибам на практике». «И историческое сообщество очень обеспокоилось сейчас, изучив эту законодательную инициативу,— добавила депутат.— Под проектируемые нормы могут попасть исторические дискуссии, научные исследования. Не окажутся ли в опале отдельные историки?» Ольга Занко ответила, что в России уже есть судебная практика по похожим составам, связанным с отрицанием фактов Нюрнбергского трибунала. «И мы не видим перегибов»,— сказала она. В итоге законопроект был принят в первом чтении единогласно.

Полина Мотызлевская