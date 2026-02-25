Шишкарев вновь стал контролирующим владельцем ГК «Дело» с долей 51%

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала компании. Об этом бизнесмен сообщил в Telegram-канале. Сейчас он владеет 51% акций, что позволяет ему принимать ключевые решения в компании, назначать руководство и определять стратегию ГК «Дело».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Господин Шишкарев сообщил, что сегодня нотариус передаст документы для регистрации в ЕГРЮЛ. Изменение записи участников займет пять рабочих дней. В посте он назвал бесперспективным нахождение Алексея Лебедева на посту генерального директора УК «Дело». По словам Сергея Шишкарева, полномочия господина Лебедева истекли еще в 2025 году.

Господин Шишкарев владел 51% акций в ГК «Дело» до декабря прошлого года. Потом доля в 1% была продана «Р-Альянсу». Сергей Шишкарев продал часть своей доли владельцам «Трансмашхолдинга», чтобы они выкупили 49% у второго совладельца — госкорпорации «Росатом». Однако сделка была отменена, так как стороны не смогли договориться о цене, написал господин Шишкарев.

24 февраля «Ъ» узнал о намерении основателя ГК «Дело» выкупить долю в 49% у «Росатома» по цене оферты. Представитель Шишкарева подтвердил получение оферты и назвал предложенную цену «рыночной и адекватной нашей оценке стоимости бизнеса». По информации «Ъ», цена составила около 150 млрд руб. за всю компанию, или 74 млрд руб. за 49% и 77 млрд руб. за 51%. На внеочередном собрании участников УК «Дело» Сергей Шишкарев предпримет новую попытку сменить гендиректора компании Алексея Лебедева, узнал «Ъ». В «Росатоме» заявили, что «менеджмент менять не планируют» до завершения сделки.

