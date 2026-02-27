«Открытая война» между Пакистаном и Афганистаном. Главное
Афганистан начал военную операцию против Пакистана в ответ на авиаудары
Очередной виток эскалации между Афганистаном и Пакистаном начался 22 февраля, когда пакистанские ВВС нанесли удары по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (признана террористической и запрещена в РФ). В Исламабаде заявили, что атаки стали ответом на недавние теракты в стране. 26 февраля Афганистан начал военную операцию на границе с Пакистаном. Глава пакистанского министерства обороны Хаваджа Асиф назвал конфликт «открытой войной» и обвинил Кабул в превращение Афганистана в колонию Индии. Предпосылки конфликта, жертвы, последствия и реакция мира — в подборке «Ъ».
Фото: Stringer / Reuters
Предыстория конфликта
- Соглашение о делимитации границы между английскими владениями на территории современного Пакистана и афганскими землями в 1893 году подписали в Кабуле эмир Абдуррахман-хан и Генри Мортимер Дюранд. Правители Афганистана признавали границу, получившую название линия Дюранда, вплоть до 1947 года, когда образовался независимый Пакистан. Территориальный спор между странами неоднократно приводил к вооруженным конфликтам в приграничных районах.
- Одним из последних серьезных боестолкновений стал конфликт на границе в октябре 2025 года. Исламабад обвинял Кабул в укрывательстве террористов и координации с Индией.19 октября стороны подписали соглашение о прекращении огня, однако к мирному соглашению Афганистан и Пакистан так и не пришли.
- 22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило, что пакистанские военные ударили по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан», а также филиала террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В ведомстве заявили, что удары были нанесены в ответ на недавние теракты в Пакистане, в том числе на взрыв мечети в Исламабаде. В пакистанских силовых структурах утверждали, что в результате проведенных операций были убиты 34 афганских террориста.
- 24 февраля афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники сообщил, что афганские и пакистанские пограничники вступили в бой в районе Назьян, провинции Нангархар в Афганистане, расположенной вдоль линии Дюранда. Позднее СМИ сообщали о перестрелках в районе Шахкот, уездах Назьян и Ачин в той же провинции.
- На следующий день представитель премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди обвинил в провоцировании перестрелки афганских военных. Исламабад объявил об усилении мер безопасности из-за угрозы теракта.
Ход конфликта
- 26 февраля Афганистан пообещал дать военный ответ на удары Пакистана по приграничным территориям. В тот же день афганские вооруженные силы начали военную операцию на границе. По данным представителя министерства обороны Афганистана, операция началась в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов.
- TOLO News со ссылкой на источники в афганских силовых структурах сообщил об уничтожении 15 пакистанских пограничных постов в ходе военной операции.
- Пакистанские власти заявили о многочисленных потерях в афганских ВС в результате ответного огня в секторах Читрал, Хайбер, Мохманд, Куррам и Баджаур.
- Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский военный источник сообщил о гибели 10 пакистанских солдат в ходе боестолкновений. При этом в Кабуле заявили об убийстве около 40 военных Пакистана.
- Вечером 26 февраля пакистанские военные начали обстрел афганской провинции Пактия, сообщил TOLO News. Как утверждают источники Geo TV, ВВС Пакистана нанесли удар по крупному складу боеприпасов в афганской провинции Нангархар. По словам собеседников телеканала, склад был уничтожен.
- В ночь на 27 февраля «Аль-Джазира» сообщила о сильных взрывах и «интенсивной стрельбе» в Кабуле. Афганские власти позднее подтвердили удары Пакистана по Кабулу, Кандагару и Пактии, уточнив, что пострадавших от атак нет. Власти Пакистана также подтвердили удары.
- Афганские силы сбили пакистанский самолет в воздушном пространстве Афганистана, сообщил TOLO News со ссылкой на источники в службах безопасности.
- Пакистан утверждает, что число убитых при столкновениях афганских бойцов достигает 133, более 200 получили ранения. В Исламабаде также заявили об уничтожении 27 и захвате девяти погранпостов талибов. Кроме того, по словам представителя пакистанской армии, были уничтожены два корпусных штаба, три бригадных штаба, два склада боеприпасов, одна база материально-технического обеспечения, три штаба батальонов, два штаба секторов и более 80 единиц техники, в том числе танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров.
- 27 февраля Афганистан заявил о завершении ответной военной операции против Пакистана.
- Самолеты Военно-воздушных сил Пакистана патрулируют небо над афганской провинцией Кандагар после нанесения авиаударов по военным объектам на территории соседней страны. Об этом сообщил пакистанский государственный телеканал PTV со ссылкой на источники.
- Позднее афганское минобороны сообщило, что ВВС Афганистана нанесли удары по Пакистану — по военному лагерю в Ноушере, расположенному недалеко от Исламабада, по армейскому кантону в Ноушере, по военной базе Джамруд и по Абботтабаду. Афганский телеканал Ariana News сообщил о возобновлении боевых действий между странами. В Афганистане заявили, что новая атака на Пакистан стала ответом на удары по Кабулу. Афганские ВС обстреляли посты пакистанских военных в приграничье.
- Пакистан повторно атаковал провинцию Пактия в Афганистане, сообщил афганский телеканал Ariana News. Армия Пакистана захватила пять военных укреплений в этой провинции, сообщил телеканал Samaa TV со ссылкой на источники. Кроме того, по данным афганских СМИ, пакистанские ВВС нанесли удары по районам в провинциях Хост и Нангархар. Государственное агентство Афганистана «Бахтар» утверждает, что Нангархаре ракета попала в больницу, один человек пострадал.
- Военнослужащие Афганистана атаковали «ядерный объект» в Пакистане. Об этом в X сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники. Сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде, утверждает телеканал. Афганистан также нанес удар по военному центру в районе Кокаль, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Заявления сторон конфликта
- Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед связал военную операцию против Пакистана с ответом на «многочисленные преступления и произвол» пакистанских военных.
- В ответ на атаку со стороны Афганистана министерство информации и вещания Пакистана заявило о намерении принять все необходимые меры для защиты границы.
- Губернатор атакованной приграничной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди пообещал, что Исламабад даст ответ Афганистану и обеспечит безопасность жителей пострадавших регионов.
- Глава пакистанского минобороны Хаваджа Асиф заявил, что талибы начали экспорт терроризма из Афганистана, добавив, что терпение Пакистана закончилось и началась «открытая война». Он обвинил Кабул в «превращении Афганистана в колонию Индии», поощрении и экспорте терроризма и притеснении населения.
Мировая реакция
- Иран выразил готовность оказать помощь в организации афгано-пакистанских переговоров.
- В Москве надеются, что прямые боестолкновения между Афганистаном и Пакистаном скоро прекратятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Верховный комиссар ООН на фоне приграничных столкновений призвал Афганистан и Пакистан к диалогу.
- В ОДКБ заявили, что внимательно отслеживают развитие ситуации на границе Афганистана и Пакистана.
- МИД КНР отметил, что Китай следит за ситуацией между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности.