«Открытая война» между Пакистаном и Афганистаном. Главное

Очередной виток эскалации между Афганистаном и Пакистаном начался 22 февраля, когда пакистанские ВВС нанесли удары по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (признана террористической и запрещена в РФ). В Исламабаде заявили, что атаки стали ответом на недавние теракты в стране. 26 февраля Афганистан начал военную операцию на границе с Пакистаном. Глава пакистанского министерства обороны Хаваджа Асиф назвал конфликт «открытой войной» и обвинил Кабул в превращение Афганистана в колонию Индии. Предпосылки конфликта, жертвы, последствия и реакция мира — в подборке «Ъ».

Предыстория конфликта Соглашение о делимитации границы между английскими владениями на территории современного Пакистана и афганскими землями в 1893 году подписали в Кабуле эмир Абдуррахман-хан и Генри Мортимер Дюранд. Правители Афганистана признавали границу, получившую название линия Дюранда, вплоть до 1947 года, когда образовался независимый Пакистан. Территориальный спор между странами неоднократно приводил к вооруженным конфликтам в приграничных районах.

Одним из последних серьезных боестолкновений стал конфликт на границе в октябре 2025 года. Исламабад обвинял Кабул в укрывательстве террористов и координации с Индией.19 октября стороны подписали соглашение о прекращении огня, однако к мирному соглашению Афганистан и Пакистан так и не пришли.

22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило, что пакистанские военные ударили по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан», а также филиала террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). В ведомстве заявили, что удары были нанесены в ответ на недавние теракты в Пакистане, в том числе на взрыв мечети в Исламабаде. В пакистанских силовых структурах утверждали, что в результате проведенных операций были убиты 34 афганских террориста.

24 февраля афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники сообщил, что афганские и пакистанские пограничники вступили в бой в районе Назьян, провинции Нангархар в Афганистане, расположенной вдоль линии Дюранда. Позднее СМИ сообщали о перестрелках в районе Шахкот, уездах Назьян и Ачин в той же провинции.

На следующий день представитель премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди обвинил в провоцировании перестрелки афганских военных. Исламабад объявил об усилении мер безопасности из-за угрозы теракта.

Ход конфликта 26 февраля Афганистан пообещал дать военный ответ на удары Пакистана по приграничным территориям. В тот же день афганские вооруженные силы начали военную операцию на границе. По данным представителя министерства обороны Афганистана, операция началась в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов.

TOLO News со ссылкой на источники в афганских силовых структурах сообщил об уничтожении 15 пакистанских пограничных постов в ходе военной операции.

Пакистанские власти заявили о многочисленных потерях в афганских ВС в результате ответного огня в секторах Читрал, Хайбер, Мохманд, Куррам и Баджаур.

Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский военный источник сообщил о гибели 10 пакистанских солдат в ходе боестолкновений. При этом в Кабуле заявили об убийстве около 40 военных Пакистана.

Вечером 26 февраля пакистанские военные начали обстрел афганской провинции Пактия, сообщил TOLO News. Как утверждают источники Geo TV, ВВС Пакистана нанесли удар по крупному складу боеприпасов в афганской провинции Нангархар. По словам собеседников телеканала, склад был уничтожен.

В ночь на 27 февраля «Аль-Джазира» сообщила о сильных взрывах и «интенсивной стрельбе» в Кабуле. Афганские власти позднее подтвердили удары Пакистана по Кабулу, Кандагару и Пактии, уточнив, что пострадавших от атак нет. Власти Пакистана также подтвердили удары.

Афганские силы сбили пакистанский самолет в воздушном пространстве Афганистана, сообщил TOLO News со ссылкой на источники в службах безопасности.

Пакистан утверждает, что число убитых при столкновениях афганских бойцов достигает 133, более 200 получили ранения. В Исламабаде также заявили об уничтожении 27 и захвате девяти погранпостов талибов. Кроме того, по словам представителя пакистанской армии, были уничтожены два корпусных штаба, три бригадных штаба, два склада боеприпасов, одна база материально-технического обеспечения, три штаба батальонов, два штаба секторов и более 80 единиц техники, в том числе танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров.

27 февраля Афганистан заявил о завершении ответной военной операции против Пакистана.

Самолеты Военно-воздушных сил Пакистана патрулируют небо над афганской провинцией Кандагар после нанесения авиаударов по военным объектам на территории соседней страны. Об этом сообщил пакистанский государственный телеканал PTV со ссылкой на источники.

Позднее афганское минобороны сообщило, что ВВС Афганистана нанесли удары по Пакистану — по военному лагерю в Ноушере, расположенному недалеко от Исламабада, по армейскому кантону в Ноушере, по военной базе Джамруд и по Абботтабаду. Афганский телеканал Ariana News сообщил о возобновлении боевых действий между странами. В Афганистане заявили, что новая атака на Пакистан стала ответом на удары по Кабулу. Афганские ВС обстреляли посты пакистанских военных в приграничье.

Пакистан повторно атаковал провинцию Пактия в Афганистане, сообщил афганский телеканал Ariana News. Армия Пакистана захватила пять военных укреплений в этой провинции, сообщил телеканал Samaa TV со ссылкой на источники. Кроме того, по данным афганских СМИ, пакистанские ВВС нанесли удары по районам в провинциях Хост и Нангархар. Государственное агентство Афганистана «Бахтар» утверждает, что Нангархаре ракета попала в больницу, один человек пострадал.

Военнослужащие Афганистана атаковали «ядерный объект» в Пакистане. Об этом в X сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники. Сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде, утверждает телеканал. Афганистан также нанес удар по военному центру в районе Кокаль, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Заявления сторон конфликта Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед связал военную операцию против Пакистана с ответом на «многочисленные преступления и произвол» пакистанских военных.

В ответ на атаку со стороны Афганистана министерство информации и вещания Пакистана заявило о намерении принять все необходимые меры для защиты границы.

Губернатор атакованной приграничной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди пообещал, что Исламабад даст ответ Афганистану и обеспечит безопасность жителей пострадавших регионов.

Глава пакистанского минобороны Хаваджа Асиф заявил, что талибы начали экспорт терроризма из Афганистана, добавив, что терпение Пакистана закончилось и началась «открытая война». Он обвинил Кабул в «превращении Афганистана в колонию Индии», поощрении и экспорте терроризма и притеснении населения.

Мировая реакция Иран выразил готовность оказать помощь в организации афгано-пакистанских переговоров.

В Москве надеются, что прямые боестолкновения между Афганистаном и Пакистаном скоро прекратятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Верховный комиссар ООН на фоне приграничных столкновений призвал Афганистан и Пакистан к диалогу.

В ОДКБ заявили, что внимательно отслеживают развитие ситуации на границе Афганистана и Пакистана.

МИД КНР отметил, что Китай следит за ситуацией между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности.

