Покупка Домодедово и ситуация вокруг Ирана
Чем запомнилась неделя 26–31 января: цифры, цитаты и факты
Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ
Сделки недели
ЛУКОЙЛ, выставивший на продажу зарубежный бизнес после введения санкций США, заключил соглашение о реализации активов с американской инвестиционной компанией Carlyle.
Принадлежащее аэропорту Шереметьево ООО «Перспектива» стало победителем торгов по продаже аэропорта Домодедово. Компания предложила за актив 66,13 млрд руб.
Цифры недели
Продажи российской сельхозтехники упали на 21%.
Состав сборной России на Олимпийских играх в Италии оказался самым скромным в современной истории — 13 человек.
Метеорологическая обсерватория МГУ заявила, что январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года.
Монополизация на рынке новостроек в России снизилась с 64% до 62%.
Продажи пива в России за год сократились почти на 17%. Согласно Росстату, средняя стоимость пива составляет 202 руб. за литр, прибавив 21% за год.
Михаил Мишустин: до 2030 года российский агропромышленный комплекс должен нанимать 130 тыс. специалистов в год.
Впервые за 25 лет в России стало меньше легковушек: их общее число в стране сократилось до 52,8 млн штук.
Грузовые автоперевозки по России подорожали на 12,3% в 2025 году.
Количество новых частных медкомпаний практически вернулось к допандемийному уровню. За год было зарегистрировано 8,7 тыс. таких организаций.
Стоимость аудиторских услуг может подорожать до 30% в этом году.
ЕС и Индия договорились о создании зоны свободной торговли после 19 лет переговоров.
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля.
Цитаты недели
«Огромная армада направляется в Иран» (президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку по ядерному оружию, добавив, что время истекает).
«В этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности» (генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим).
«Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву на неделю).
«Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров» (глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против продолжения переговоров о мирном урегулировании на Украине).
По букве закона
Бывшего спортивного функционера Ахмеда Билалова обвиняют в попытке незаконно взыскать с ПАО «Сбербанк» и бизнесмена Михаила Гуцериева $200 млн с помощью поддельных документов.
В Краснодаре по подозрению в мошенничестве задержана экс-вице-губернатор Анна Минькова.
Киргизия подала в суд ЕАЭС на Россию из-за отказа семьям мигрантов в полисах ОМС.
Основатель холдинга USM Алишер Усманов выиграл в немецком суде иск к Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Дональд Трамп объявил ЧП из-за «угрозы со стороны Кубы» и издал указ о введении дополнительных пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.
Евросоюз ввел санкции в отношении российских журналистов Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой.
Во Франции депутаты Национального собрания единогласно поддержали законопроект, который отменяет понятие «супружеский долг».
Инициативы недели
Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино.
Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат.
Минфин хочет ввести экспортные пошлины на алмазы для развития российской огранки. Сейчас 90% алмазов в мире обрабатывается в Индии, а в РФ — менее 5% добываемых камней.
Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина.
Верховный суд РФ предложил изменить правила пересмотра вступивших в силу решений мировых судов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил Совфеду ввести запрет на аборты без согласия мужа.
Отставки и назначения
Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы.
Федеральный список партии «Новые люди» на выборах в Госдуму возглавят ее председатель Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева.