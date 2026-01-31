Покупка Домодедово и ситуация вокруг Ирана

Развернуть на весь экран

Принадлежащее аэропорту Шереметьево ООО «Перспектива» стало победителем торгов по продаже аэропорта Домодедово. Компания предложила за актив 66,13 млрд руб.

ЛУКОЙЛ, выставивший на продажу зарубежный бизнес после введения санкций США, заключил соглашение о реализации активов с американской инвестиционной компанией Carlyle.

Цифры недели

Продажи российской сельхозтехники упали на 21%.

Состав сборной России на Олимпийских играх в Италии оказался самым скромным в современной истории — 13 человек.

Метеорологическая обсерватория МГУ заявила, что январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года.

Монополизация на рынке новостроек в России снизилась с 64% до 62%.

Продажи пива в России за год сократились почти на 17%. Согласно Росстату, средняя стоимость пива составляет 202 руб. за литр, прибавив 21% за год.

Михаил Мишустин: до 2030 года российский агропромышленный комплекс должен нанимать 130 тыс. специалистов в год.

Впервые за 25 лет в России стало меньше легковушек: их общее число в стране сократилось до 52,8 млн штук.

Грузовые автоперевозки по России подорожали на 12,3% в 2025 году.

Количество новых частных медкомпаний практически вернулось к допандемийному уровню. За год было зарегистрировано 8,7 тыс. таких организаций.

Стоимость аудиторских услуг может подорожать до 30% в этом году.

ЕС и Индия договорились о создании зоны свободной торговли после 19 лет переговоров.

ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля.