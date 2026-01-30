Песков: Россия согласилась на просьбу Трампа не бить по Украине до 1 февраля

Президент США действительно лично обратился к президенту России с просьбой воздержаться от ударов по Украине до возобновления переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин на просьбу Дональда Трампа ответил согласием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров, — сказал господин Песков. — Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа».

Дональд Трамп ранее заявил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой не бить по Киеву и другим городам Украины. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что между Москвой и Киевом не было переговоров и непосредственных соглашений о прекращении ударов по объектам энергетики. Также он предположил, что продолжение переговоров в ОАЭ с 1 февраля под вопросом из-за возможной атаки США на Иран и последующего обострения ситуации в регионе.