Квартирам добавили предложений

Доля пяти крупнейших застройщиков в структуре продаж жилых новостроек на 40 ключевых региональных рынках России в 2025 году снизилась с 64% до 62%, в Москве — с 56% до 50%. Это объясняется активной экспансией девелоперов. В то время как в Москве увеличивается доля предложения региональных игроков, столичные застройщики начинают чаще работать в регионах.

На долю пяти крупнейших застройщиков на 40 ключевых региональных рынках России в 2025 году приходилось в среднем 62% от общего объема продаж на первичном рынке жилья, подсчитали в ЦИАН. За год показатель, отражающий уровень монополизации рынка, сократился на два процентных пункта (п. п). Наиболее высоким значение оказалось в Сочи и Саратове — по 97%, наименее — в Екатеринбурге, где крупнейшие компании сформировали только 30% продаж.

На рынке новостроек Москвы уровень монополизации в 2025 году сократился на 6 п. п., до 50%, следует из данных ЦИАН.

В Подмосковье аналитики зафиксировали снижение до 56%.

Гендиректор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина говорит, что пять крупнейших застройщиков Москвы сейчас формируют 31,3% первичного предложения, десять — 43,8%. За год эти значения сократились на 5,2 п. п. и 4,6 п. п. соответственно.

Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская поясняет, что уровень монополизации на первичных рынках сокращается за счет активного выхода новых игроков и адаптации их к кризисной ситуации. Так, в Москве за последние несколько лет заметно выросло число проектов региональных компаний. Наталья Шаталина говорит, что в конце 2024 года в общем объеме экспозиции новостроек Москвы и области они формировали 8,4% лотов, сейчас — 8,9%. Число их проектов выросло с 37 до 42.

Новых проектов у крупнейших девелоперов в Москве, напротив, становится меньше, констатирует Наталья Шаталина.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов напоминает, что ключевые застройщики, ГК «Самолет» и ПИК, реализуют в первую очередь проекты комфорт-класса, маржинальность которых в Москве существенно сократилась. Это приводит к снижению их рыночной доли. Эксперт также говорит о региональных игроках, добившихся в последние годы успехов на федеральном уровне. В качестве примера он приводит компании «Брусника», Dogma и «Мангазея». Расширение их присутствия может менять структуру сделок. «Многие устойчивые застройщики из российских регионов стремятся воспользоваться непростой экономической ситуацией для успешной экспансии в столицу»,— добавляет господин Сырцов.

На региональных рынках снижению монополизации часто способствует экспансия уже федеральных игроков.

Так, ГК «Самолет» в 2025 году запустила свои проекты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Уфе. В Тюмень вышла ГК «Точно», а в Нижний Новгород — ГК ФСК и Glorax, перечисляют в ЦИАН. «Московские девелоперы создают проекты в других субъектах РФ прежде всего для повышения репутации, укрепления партнерства с кредитными организациями, расширения лояльной целевой аудитории и диверсификации рисков»,— рассуждает Руслан Сырцов. Этот процесс, по его мнению, не останавливает даже высокая стоимость заемного финансирования.

Согласно ЦИАН, заметнее всего доля пяти ключевых девелоперов в 2025 году сократилась на рынке Кемерово — на 16 п. п. за год. В Иркутске снижение составило 12 п. п., а в Челябинске и Омске — по 9 п. п.

Александра Мерцалова