Январь 2026 года стал самым снежным в Москве за два столетия

Метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова заявила, что январь 2026 года стал самым снежным в Москве за последние 203 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами», — сказали ТАСС в университете.

По данным обсерватории МГУ на 29 января температура воздуха в столице на 1,5°C ниже климатической нормы для этого месяца, составляющей –6,2°C. Максимальная высота сугробов на территории МГУ достигла 59 см.

Москва за месяц установила третий рекорд по количеству выпавшего снега. За сутки в столице выпало 14 мм осадков, за двое суток — 27 мм. Предыдущий рекорд суточных осадков был зафиксирован в 1977 году, когда выпало 8,4 мм снега. Высота снежного покрова в городе достигла 60 см, при этом наибольшее количество снега зафиксировано в районе Внуково — 65 см. С начала января в Москве выпало 76,2 мм осадков, что соответствует 147% месячной нормы. Январский снегопад вошел в пятерку самых сильных за 146 лет.