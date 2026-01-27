Новая фишка бюджета

Как стало известно “Ъ”, министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино. Для этого, считает Минфин, можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 млрд руб. ежегодно. Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн руб. ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легализация онлайн-казино — один из инструментов противодействия нелегальному рынку

Фото: Patrick T. Fallon / AFP Легализация онлайн-казино — один из инструментов противодействия нелегальному рынку

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

Министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по совершенствованию регулирования рынка азартных игр, рассказали “Ъ” два источника, знакомых с содержанием письма. Из него следует, что Минфин предлагает рассмотреть вопрос о снятии запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. В их числе — определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, закрепление для онлайн-казино механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами. Кроме того, министерство также предлагает ввести налог на него в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах: объем этого рынка за 2024 год Минфин оценивает в 1,7 трлн руб. Оборот же нелегального сегмента азартных игр в интернете составляет более 3 трлн руб. ежегодно при около ста действующих онлайн-казино.

Легально играть в казино в России можно в специализированных игорных зонах — «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), а также «Золотой берег» (Крым).

Администрирование налога на онлайн-казино предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Кроме того, Минфин настаивает на ограничении возраста пользователей — не менее 21 года. В результате доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино, по оценке Минфина, составят около 100 млрд руб. ежегодно.

Оператора онлайн-казино и ЕРАИ хотят наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости. Тогда как Минфин совместно с «заинтересованными» федеральными органами исполнительной власти, ЦБ и ЕРАИ примут дополнительные меры по блокировке сайтов онлайн-казино, а также запрету переводов денежных средств в пользу их операторов.

“Ъ” направил запрос в Минфин. В Ассоциации игорных зон России (входят зоны «Красная Поляна», «Янтарная», «Приморье», «Сибирская монета») отказались от комментариев. Представитель ЕРАИ не ответил “Ъ”.

Если смотреть на рынок в целом, возможное появление легального онлайн-казино в России может стать позитивным фактором, считает исполнительный директор букмекерской конторы BetBoom Юрий Эрмантраут. «Это шаг к устоявшейся мировой модели, где разные игровые направления усиливают отрасль, способствуют ее прозрачности и зрелости. В этом смысле мы видим не риск оттока аудитории, а потенциальный импульс для системного развития индустрии»,— говорит он.

Объем депозитов нелегальных онлайн-казино оценивается сейчас до $2 млрд в месяц — «это потеря целевых отчислений 2,25% от депозитов, то есть $600 млн в год, или около 50 млрд руб., которые могли бы направляться на развитие национального, детско-юношеского и массового спорта в России», отмечает президент БК «Лига ставок» Юрий Красовский.

Возможно, добиться этого эффекта придется за счет оттока части аудитории легальных букмекерских компаний, которая сейчас помимо ставок продолжает использовать нелегальные казино, говорит гендиректор Fonbet Александр Парамонов. Но если бизнес онлайн-казино будет прозрачен, подконтролен, действовать по единым правилам и приносить государству социальную и налоговую пользу наряду с легальными операторами азартных игр, «мы приветствуем такие инициативы», добавил он.

Реализация инициативы по легализации онлайн-казино должна учитывать и нивелировать связанные с этим решением социальные риски, в частности развития лудомании, считает исполнительный директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий. «Игры в казино традиционно привлекают гораздо больше участников, нежели иные виды азартных развлечений»,— отмечает он. По его мнению, необходимо не допустить бесконтрольного распространения такой деятельности за счет создания единого оператора и контроля за каналами продвижения онлайн-игр. Последний должен исключить распространение альтернативных точек доступа, например создания компьютерных клубов и других мест, где можно получить доступ к онлайн-играм в обход официальных каналов, уточняет он. Также стоит ввести риск-профиль игрока, лимит на суммы ставок и продолжительность пребывания на сайте. «Легализация онлайн-казино — это один из инструментов противодействия нелегальному рынку, но не единственный. Практика легализации во многих странах в различных формах показывает, что при отсутствии должного государственного контроля эффект может быть обратным»,— добавляет господин Рий.

Юлия Юрасова