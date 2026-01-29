Проверка документов

В 2026 году аудиторы поднимают цены на свои услуги значительно сильнее, чем в 2025 году. Если год назад общее повышение составило 10–12%, то в 2026 году рост может достигать 30%. Причем стоимость для финансовых организаций может вырасти еще больше, а по словам экспертов, повышенные цены уже включаются в коммерческие предложения. Значительный рост может привести к перераспределению рынка, в частности, некоторые компании сосредоточатся на работе в отдельных отраслях.

В 2026 году цены на аудиторские услуги могут заметно вырасти, следует из опроса “Ъ” участников рынка. По оценкам компаний ФБК и «Аудэкс», рост стоимости может составить 10–20%. В МКПЦ считают, что цены увеличатся на 15–20%. Гендиректор ассоциации «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» Анастасия Русакова не исключает роста до 30%. В 2025 году в целом по рынку повышение стоимости аудиторских услуг составило 10–12%, для общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР) — 10–30% (см. “Ъ” от 25 декабря 2024 года).

Обычно договоры на оказание аудиторских услуг по отчетности текущего года заключаются в период с февраля по август, причем на годовые проверки приходится большая часть таких сделок. «Клиенты обращаются с коммерческими запросами на аудит отчетности 2026 года и уже получают предложения с учетом повышения стоимости»,— отмечает партнер ФБК Алексей Терехов.

В этом году с наибольшим повышением также столкнутся клиенты, относящиеся к ОЗО ФР. В их число входят организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, а также банки, страховые компании, управляющие компании и т. д. в общем количестве около тысячи организаций.

Для таких клиентов цена аудита может вырасти на 20–25%, считает советник фирмы «Клифф» Инга Скворцова. Госпожа Русакова не исключает в отдельных случаях и роста на 50%.

Для крупных корпораций и холдингов из отраслей промышленности, торговли и добычи ресурсов рост цен будет менее ощутимым, считает заместитель гендиректора по аудиту МКПЦ Анна Гуляева. Кроме того, затраты на аудит будут ниже для компаний, которые приобретают такие услуги на конкурсной основе по законодательству о госзакупках (44-ФЗ), «так как важным фактором победы в тендере является цена», указывает гендиректор «Универс-Аудита» Дмитрий Лимаренко.

Аудиторы обращают внимание на рост себестоимости услуг. Для качественного аудита требуются высококвалифицированные специалисты, «чьи услуги дорожают из-за конкуренции и оттока кадров», поясняет госпожа Гуляева. Причем на оплату труда приходится 85% всех трат на аудит, отмечает управляющий партнер группы компаний «Мариллион» Полина Виксне. Вместе с тем требования к аудиторам ОЗО ФР более высокие, «поэтому и зарплата высокопрофессионального персонала выше», говорит управляющий партнер АКК «Аудэкс» Айрат Гимадутдинов. По его оценке, у руководителя аудита по ОЗО ФР она начинается от 250 тыс. руб., на 20% выше, чем у руководителя аудита по другим клиентам.

В настоящее время в реестре ЦБ (на обслуживание ОЗО ФР) состоит 41 аудиторская организация. При этом требования от регуляторов в части качества услуг постоянно возрастают. В прошлом году был создан прецедент исключения компании из реестра за нарушения законодательства в области аудита, отмечает директор практики аудита консалтинговой компании Neo Ольга Кабанова.

Затраты на ИБ оцениваются как высокие из-за необходимости защиты данных от хакерских атак, обеспечения конфиденциальности и соблюдения регуляторных требований. «Они включают инвестиции в антивирусы, межсетевые экраны, шифрование, мониторинг угроз, персонал, обучение и т. п.»,— поясняет Анна Гуляева. Минимальный годовой бюджет может достигать десятков миллионов рублей, оценивает она. «ЦБ регулярно направляет документы и проводит ВКС (видео-конференц-связь.— “Ъ”) с аудиторскими организациями из реестра. Для обеспечения требований по ИБ мы расширяем штат IT-отдела. Также частично приобрели и еще будем приобретать дополнительное оборудование и программное обеспечение»,— заявил господин Гимадутдинов.

На этом фоне будет усиливаться конкуренция. Для того чтобы сохранить позиции на рынке, некоторые аудиторы могут сконцентрироваться на работе с определенными отраслями, развивая точечную экспертизу, констатирует госпожа Кабанова. По мнению Павла Митрофанова, в этом контексте возможны перераспределения, но без тренда на сильную концентрацию.

Юлия Пославская