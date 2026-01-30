Покупатели отодвинули стаканы

В 2025 году в России было продано 607,06 млн дал пива. За год спрос на наиболее востребованный алкоголь сократился на 16,7%. Это продиктовано ростом средней стоимости пива на 21% и сокращением каналов его продаж. За год в России стало на 4,6% меньше магазинов и заведений общепита с алкогольной лицензией.

Розничные продажи пива в 2025 году составили 607,06 млн дал, потеряв за год 16,7%. Такие данные приводит Росалкогольтабакконтроль. Объем реализации пивных напитков сократился не так значительно — на 8,3% год к году, до 95,5 млн дал. Категория сидра, пуаре и медовухи показала рост на 5% за год, до 13,06 млн дал.

Пиво — самый востребованный алкоголь в России. В январе—октябре 2025 года на его долю пришлось 44,7% от общего объема денежных продаж в категории, следует из данных «Нильсен».

Но прошлый год оказался для сегмента неудачным: его продажи сокращались на протяжении практически всего года, в том числе из-за холодного лета (см. “Ъ” от 28 октября 2025 года).

Негативную динамику совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский связывает в первую очередь с внеплановым повышением в прошлом году ставки акциза. Для пива крепостью от 0,5% до 8,6% ставку в начале 2025 года подняли на 11%, до 30 руб. за 1 л. С начала 2026 года значение скорректировали еще на 10%, до 33 руб. за 1 л.

Согласно Росстату, в декабре 2025 года средняя стоимость пива составила 202,1 руб. за литр, прибавив 21,1% год к году.

Именно последовавший за увеличением акцизов рост цен на рынке традиционно считают одним из ключевых факторов снижения спроса (см. “Ъ” от 29 сентября 2025 года).

Рост цен наложился на ужесточение законодательства. Господин Хавский связывает снижение спроса в том числе с региональными ограничениями на торговлю алкоголем. Наиболее ярким их примером в прошлом году стала Вологодская область, но схожие меры внедряли и другие субъекты (см. “Ъ” от 3 апреля 2025 года). Сейчас собеседник “Ъ” из числа производителей пива рассказывает, что в 2025 году его компания лишилась примерно 1 тыс. клиентов в Подмосковье из-за ограничений на продажу алкоголя, действующих с 1 сентября прошлого года.

Ограничения местных властей приводят к сокращению каналов реализации продукции.

Эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин говорит, что сейчас в России 207,9 тыс. магазинов и заведений общепита с алкогольной лицензией. За год их число сократилось на 4,6%, за полгода — на 2,1%.

Количество профильных алкомаркетов в российских городах-миллионниках за последний год сократилось заметнее — сразу на 7% (см. “Ъ” от 26 января). Одновременно, отмечает господин Хавский, наиболее заметно спрос на пиво снижается в HoReCa.

Падение розничных продаж негативно сказывается на производителях алкогольной продукции: они не только сокращают объемы производства, но и пересматривают собственные инвестиционные программы и активы. Игорь Хавский не исключает, что число желающих продать бизнес будет расти. Например, крупный пивоваренный завод «Булгарпиво» в Набережных Челнах 21 января текущего года вновь выставили на продажу.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова