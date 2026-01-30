Больничное настроение
Число компаний в сфере медицины вернулось к допандемийным значениям
За год в России появилось 8,7 тыс. частных медицинских компаний — это на 7% больше год к году. В основном сектор растет за счет небольших клиник, а новых объектов площадью более 1 тыс. кв. м за год на рынке появилось всего 20, причем открыли их уже действующие крупные игроки.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Количество созданных юрлиц в сфере медицины по итогам 2025 года почти вернулось к допандемийному значению, следует из данных Rusprofile. В прошедшем году открылось 8,7 тыс. частных компаний, оказывающих медуслуги, что всего на 1% меньше, чем в 2019 году, и на 7% больше, чем в 2024-м. Среди этих бизнесов, зарегистрированных в 2025 году, на рынке осталось 8 тыс. игроков. Ликвидировано за год было 5,4 тыс. компаний — на 7,5% больше, чем годом ранее, но в 1,7 раза меньше, чем в сложном для отрасли 2020 году. Всего на рынке сейчас зарегистрировано 88,4 тыс. частных компаний, которые работают в сфере здравоохранения или оказывают смежные услуги.
Как видно из данных Rusprofile, больше всего организаций, зарегистрированных в 2025 году, занимаются деятельностью в области здравоохранения.
На рынке за год появилось 6,6 тыс. таких бизнесов, что на 5,2% больше год к году. Примерно треть из этих компаний — это стоматологии, за год открылось почти 2 тыс. таких организаций. Однако число регистраций бизнесов в этой сфере остается на уровне прошлого года.
Регистрации и ликвидации компаний в сфере частной медицины
|
Источник: Rusprofile.
Гораздо более выраженный рост показывает сегмент частной врачебной практики: за год на рынке появилось 916 таких структур, что на 22% больше год к году. Как поясняет гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина, обычно так регистрируются небольшие клиники без стационара.
Больших частных медицинских объектов — площадью от 1 тыс. кв. м — в 2025 году было открыто всего 20, следует из данных Eqiva. Эти проекты были реализованы уже действующими игроками рынка — крупнейшими сетями клиник, среди которых «Медицинский институт имени Березина Сергея», «К+31», «СМ-Клиника», «Медскан», «Евромед», «Медси» и «Клиника Фомина».
Как отметила Дарья Шубина, запусков в 2025 году ожидалось больше, однако многие анонсированные проекты сдвинули сроки. Одной из причин этого часто становится долгое получение разрешительной документации, пояснила эксперт.
Причина количественного роста числа медорганизаций может быть в том, что бизнес часто открывает несколько юрлиц под разные лицензии, помещения, партнерства, франшизы, отмечает создатель AI-администратора для клиник ChatMedBot Марика Хлуд. Например, вокруг телемедицины, ИИ-сервисов появляются отдельные интеграторы или сервисные компании.
Объем коммерческих медицинских услуг, по прогнозам аудиторско-консалтинговой компании Kept, по итогам 2025 года мог вырасти на 15,2%, до 2,32 трлн руб. К 2020 году этот показатель, по прогнозам, составит 4,27 трлн руб. По подсчетам Eqiva, без учета услуг по обязательному медицинскому страхованию оборот коммерческих клиник в России в 2025 году вырастет на 13%, до 1,78 трлн руб. Это объясняется, по мнению госпожи Шубиной, в первую очередь инфляцией: если в 2024 году на медицинском рынке она составила 10–12,5%, то в 2025 году показатель может быть на уровне 14–15% (см. “Ъ” от 1 декабря 2025 года). Согласно данным сервиса «Чек Индекс», средняя стоимость медуслуги в 2025 году составила 4,9 тыс. руб.— на 11% больше, чем в 2024-м.
Несмотря на свою специфику, частный медицинский бизнес привлекает новых инвесторов. Например, декабре 2025 года медицинскую компанию открыла дочь зампреда Промсвязьбанка Елизавета Новожилова, а в ноябре в такой бизнес вложилась жена бывшего топ-менеджера СИБУРа Катарина Конкс (см. “Ъ” от 24 декабря и 13 ноября 2025 года).