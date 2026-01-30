Больничное настроение

За год в России появилось 8,7 тыс. частных медицинских компаний — это на 7% больше год к году. В основном сектор растет за счет небольших клиник, а новых объектов площадью более 1 тыс. кв. м за год на рынке появилось всего 20, причем открыли их уже действующие крупные игроки.

Количество созданных юрлиц в сфере медицины по итогам 2025 года почти вернулось к допандемийному значению, следует из данных Rusprofile. В прошедшем году открылось 8,7 тыс. частных компаний, оказывающих медуслуги, что всего на 1% меньше, чем в 2019 году, и на 7% больше, чем в 2024-м. Среди этих бизнесов, зарегистрированных в 2025 году, на рынке осталось 8 тыс. игроков. Ликвидировано за год было 5,4 тыс. компаний — на 7,5% больше, чем годом ранее, но в 1,7 раза меньше, чем в сложном для отрасли 2020 году. Всего на рынке сейчас зарегистрировано 88,4 тыс. частных компаний, которые работают в сфере здравоохранения или оказывают смежные услуги.

Как видно из данных Rusprofile, больше всего организаций, зарегистрированных в 2025 году, занимаются деятельностью в области здравоохранения.

На рынке за год появилось 6,6 тыс. таких бизнесов, что на 5,2% больше год к году. Примерно треть из этих компаний — это стоматологии, за год открылось почти 2 тыс. таких организаций. Однако число регистраций бизнесов в этой сфере остается на уровне прошлого года.

Регистрации и ликвидации компаний в сфере частной медицины Выйти из полноэкранного режима Год Зарегистрированы Из них продолжают работу Ликвидированы 2019 8876 4523 7573 2020 6469 3759 8716 2021 7866 5043 7931 2022 7048 4777 5801 2023 8277 6130 5120 2024 8157 6605 5051 2025 8722 8019 5428 Открыть в новом окне Источник: Rusprofile.

Гораздо более выраженный рост показывает сегмент частной врачебной практики: за год на рынке появилось 916 таких структур, что на 22% больше год к году. Как поясняет гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина, обычно так регистрируются небольшие клиники без стационара.

Больших частных медицинских объектов — площадью от 1 тыс. кв. м — в 2025 году было открыто всего 20, следует из данных Eqiva. Эти проекты были реализованы уже действующими игроками рынка — крупнейшими сетями клиник, среди которых «Медицинский институт имени Березина Сергея», «К+31», «СМ-Клиника», «Медскан», «Евромед», «Медси» и «Клиника Фомина».

Как отметила Дарья Шубина, запусков в 2025 году ожидалось больше, однако многие анонсированные проекты сдвинули сроки. Одной из причин этого часто становится долгое получение разрешительной документации, пояснила эксперт.

Причина количественного роста числа медорганизаций может быть в том, что бизнес часто открывает несколько юрлиц под разные лицензии, помещения, партнерства, франшизы, отмечает создатель AI-администратора для клиник ChatMedBot Марика Хлуд. Например, вокруг телемедицины, ИИ-сервисов появляются отдельные интеграторы или сервисные компании.

Объем коммерческих медицинских услуг, по прогнозам аудиторско-консалтинговой компании Kept, по итогам 2025 года мог вырасти на 15,2%, до 2,32 трлн руб. К 2020 году этот показатель, по прогнозам, составит 4,27 трлн руб. По подсчетам Eqiva, без учета услуг по обязательному медицинскому страхованию оборот коммерческих клиник в России в 2025 году вырастет на 13%, до 1,78 трлн руб. Это объясняется, по мнению госпожи Шубиной, в первую очередь инфляцией: если в 2024 году на медицинском рынке она составила 10–12,5%, то в 2025 году показатель может быть на уровне 14–15% (см. “Ъ” от 1 декабря 2025 года). Согласно данным сервиса «Чек Индекс», средняя стоимость медуслуги в 2025 году составила 4,9 тыс. руб.— на 11% больше, чем в 2024-м.

Несмотря на свою специфику, частный медицинский бизнес привлекает новых инвесторов. Например, декабре 2025 года медицинскую компанию открыла дочь зампреда Промсвязьбанка Елизавета Новожилова, а в ноябре в такой бизнес вложилась жена бывшего топ-менеджера СИБУРа Катарина Конкс (см. “Ъ” от 24 декабря и 13 ноября 2025 года).

Виктория Колганова