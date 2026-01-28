Гамбургский счет в пользу Алишера Усманова

Земельный суд Гамбурга вынес прецедентное решение в пользу основателя холдинга USM Алишера Усманова по иску к Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкому изданию запретили распространять ложные утверждения, в том числе о вмешательстве предпринимателя в редакционную политику «Коммерсанта» после покупки в 2006 году. Власти ЕС использовали этот тезис для обоснования санкций против бизнесмена, но теперь он признан несостоятельным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

3 апреля 2023 года одно из ведущих немецких изданий FAZ опубликовало материал под заголовком «По поручению Кремля» («Im Auftrag des Kremls»), в котором представляющие интересы Алишера Усманова юристы усмотрели клевету. Вскоре после публикации FAZ было предложено подписать заявление о прекращении противоправных действий, а после отказа бизнесмен подал иск в Земельный суд Гамбурга.

23 января 2026 года коллегия в составе трех судей удовлетворила иск Алишера Усманова в полном объеме. Как сообщил «Ъ» представитель бизнесмена, во время судебных заседаний были заслушаны авторы FAZ, «которые не смогли представить несуществующих доказательств, только лозунги». Согласно решению суда, которое имеется в распоряжении «Ъ», ответчику «запретили делать и/или распространять утверждения и/или создавать основания для утверждений и/или распространения утверждений касательно истца».

Всего речь идет о пяти утверждениях FAZ. В их числе были те, которые суд европейской юрисдикции опроверг впервые. Изданию запретили утверждать, что после приобретения «Коммерсанта» Алишер Усманов «дал понять редакции, какие границы не следует переступать».

Прецедентным стал запрет, который касается двух утверждений Алексея Навального, упомянутых в материале FAZ. Первое — о том, что Алишер Усманов якобы подарил недвижимость структурам, связанным с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым за то, что тот «прикрывал бизнес Усманова за счет "Газпрома"». Второе — о том, что в 2002 году Алишер Усманов якобы приобрел активы «Газпром Инвестхолдинга» через контролируемую им компанию, «продав государственную собственность самому себе».

Оба утверждения FAZ, признанные несостоятельными, использовались для обоснования санкций ЕС, которые были введены против Алишера Усманова 28 февраля 2022 года. «Можно сделать закономерный вывод, что само обоснование санкций ЕС является лишь нагромождением клеветнических, безосновательных и незаконных обвинений», — заявил «Ъ» адвокат по медиаправу, представляющий интересы предпринимателя, Йоахим Штайнхефель. FAZ утверждал, что бизнесмен якобы использовал свое состояние «в интересах или по поручению Кремля», а также неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане.

Теперь утверждения немецкого издания признаны нарушающими личные права Алишера Усманова. В случае неисполнения решения ответчику грозит штраф до €250 тыс. за каждый случай нарушения, а если его взыскать будет невозможно — административный арест до шести месяцев за каждый случай нарушения и до двух лет в совокупности.

Вердикт Земельного суда Гамбурга продолжает серию судебных решений в пользу Алишера Усманова, в которых оспариваются материалы, использованные при обосновании санкций против бизнесмена. Ранее в январе тем же судом были запрещены утверждения швейцарского издания Watson о владении Алишером Усмановым недвижимостью на озере Тегернзее и яхтой Dilbar. До этого аналогичные решения суд принял в отношении немецкого Tagesspiegel, австрийского Exxpress, люксембургского Luxembourg Times, швейцарского Blick и других изданий. В январе 2024 года было вынесено постановление против американского журнала Forbes, статья которого была использована Советом ЕС в качестве ключевого доказательства в санкционном досье Алишера Усманова.