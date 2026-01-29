ООН: в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу самоопределение неприменимо

В ООН сочли, что в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш, отвечая на запрос России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом о возможности признания права народов Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией, на которую претендуют США.

«После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам, мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности»,— сказал господин Гутерреш (цитата по «РИА Новости»).

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности. В противном случае, пояснял он, остров возьмут под контроль Россия или Китай. 22 января на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте господин Трамп договорился о плане по Гренландии, детали которого публично не разглашали.