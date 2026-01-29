Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ООН: в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу самоопределение неприменимо

В ООН сочли, что в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш, отвечая на запрос России.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом о возможности признания права народов Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией, на которую претендуют США.

«После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам, мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности»,— сказал господин Гутерреш (цитата по «РИА Новости»).

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности. В противном случае, пояснял он, остров возьмут под контроль Россия или Китай. 22 января на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте господин Трамп договорился о плане по Гренландии, детали которого публично не разглашали.

Хроника «Крымской весны»

21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович (на фото в центре) при посредничестве Евросоюза подписал соглашение с лидерами оппозиции. Оно должно было прекратить политический кризис и уличные протесты, начавшиеся после отказа украинских властей от Соглашения об ассоциации с ЕС

21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович (на фото в центре) при посредничестве Евросоюза подписал соглашение с лидерами оппозиции. Оно должно было прекратить политический кризис и уличные протесты, начавшиеся после отказа украинских властей от Соглашения об ассоциации с ЕС

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Однако протесты продолжились, и в тот же день господин Янукович бежал из Киева. Обязанности главы государства парламент возложил на своего спикера Александра Турчинова (справа)

Однако протесты продолжились, и в тот же день господин Янукович бежал из Киева. Обязанности главы государства парламент возложил на своего спикера Александра Турчинова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

В ночь на 23 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина прошла спецоперация по эвакуации Виктора Януковича и его семьи в Крым, а затем в Россию. Как сообщал “Ъ”, операцией руководил Алексей Дюмин (на фото), который в 2016 году возглавил Тульскую область

В ночь на 23 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина прошла спецоперация по эвакуации Виктора Януковича и его семьи в Крым, а затем в Россию. Как сообщал “Ъ”, операцией руководил Алексей Дюмин (на фото), который в 2016 году возглавил Тульскую область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Утром 23 февраля Владимир Путин поставил силовым ведомствам задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России». Об этом он рассказал год спустя в документальном фильме «Крым. Путь на Родину»

Утром 23 февраля Владимир Путин поставил силовым ведомствам задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России». Об этом он рассказал год спустя в документальном фильме «Крым. Путь на Родину»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

23 февраля в Севастополе на 20-тысячном митинге «Народной воли против фашизма на Украине» «народным мэром» города был провозглашен бизнесмен Алексей Чалый (на фото в центре). Вскоре он начал формировать в Севастополе «отряды самообороны»

23 февраля в Севастополе на 20-тысячном митинге «Народной воли против фашизма на Украине» «народным мэром» города был провозглашен бизнесмен Алексей Чалый (на фото в центре). Вскоре он начал формировать в Севастополе «отряды самообороны»

Фото: РИА Новости

26 февраля во время митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе произошли столкновения между пророссийскими активистами и крымскими татарами. Пострадали около 20 человек

26 февраля во время митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе произошли столкновения между пророссийскими активистами и крымскими татарами. Пострадали около 20 человек

Фото: Коммерсантъ / Заир Акадыров

27 февраля две группы вооруженных людей в камуфляже без опознавательных знаков вывели из здания Верховного совета и Совета министров Крыма дежуривших там милиционеров. Над зданиями были подняты российские флаги

27 февраля две группы вооруженных людей в камуфляже без опознавательных знаков вывели из здания Верховного совета и Совета министров Крыма дежуривших там милиционеров. Над зданиями были подняты российские флаги

Фото: Reuters

Тогда же появилось выражение «вежливые люди». Так в России назвали вооруженных людей в форме, но без опознавательных знаков, которые принимали участие в блокировании важных объектов. В украинских СМИ их называли «зелеными человечками»

Тогда же появилось выражение «вежливые люди». Так в России назвали вооруженных людей в форме, но без опознавательных знаков, которые принимали участие в блокировании важных объектов. В украинских СМИ их называли «зелеными человечками»

Фото: AP / Max Vetrov

Власти отрицали связь «вежливых людей» с российской армией, заявляя, что похожая экипировка находится в свободной продаже. Позже Владимир Путин подтвердил: «За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие»

Власти отрицали связь «вежливых людей» с российской армией, заявляя, что похожая экипировка находится в свободной продаже. Позже Владимир Путин подтвердил: «За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие»

Фото: Reuters

1 марта крымские депутаты проголосовали за назначение главой правительства лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова (на фото) и за проведение референдума о расширении автономии региона в составе Украины

1 марта крымские депутаты проголосовали за назначение главой правительства лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова (на фото) и за проведение референдума о расширении автономии региона в составе Украины

Фото: РИА Новости

В тот же день Владимир Путин обратился в Совет федерации за разрешением об использовании вооруженных сил страны на территории Украины. Несмотря на субботний день, сенаторы собрались на заседание и дали свое одобрение

В тот же день Владимир Путин обратился в Совет федерации за разрешением об использовании вооруженных сил страны на территории Украины. Несмотря на субботний день, сенаторы собрались на заседание и дали свое одобрение

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

К этому моменту под контролем «вежливых людей» оказались аэропорт, теле- и радиостанции, многие административные здания. Ими были блокированы военные базы украинской армии, взяты под охрану ключевые инфраструктурные объекты

К этому моменту под контролем «вежливых людей» оказались аэропорт, теле- и радиостанции, многие административные здания. Ими были блокированы военные базы украинской армии, взяты под охрану ключевые инфраструктурные объекты

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли совместную декларацию о независимости и согласовали проведение референдума о «государственной самостоятельности»

11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли совместную декларацию о независимости и согласовали проведение референдума о «государственной самостоятельности»

Фото: AP / Vadim Ghirda

На голосование были поставлены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

На голосование были поставлены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Фото: Reuters

На референдуме 16 марта в Крыму за вхождение в состав Российской Федерации высказались 96,77% проголосовавших при явке 83,1%. В Севастополе за присоединение проголосовали 96,59% при явке 89,5%

На референдуме 16 марта в Крыму за вхождение в состав Российской Федерации высказались 96,77% проголосовавших при явке 83,1%. В Севастополе за присоединение проголосовали 96,59% при явке 89,5%

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

17 марта, опираясь на результаты референдума, Верховный совет Крыма провозгласил независимое суверенное государство, в котором Севастополь имел особый статус. В этот же день Владимир Путин подписал указ о признании независимости Республики Крым

17 марта, опираясь на результаты референдума, Верховный совет Крыма провозгласил независимое суверенное государство, в котором Севастополь имел особый статус. В этот же день Владимир Путин подписал указ о признании независимости Республики Крым

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин

18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор, в соответствии с которым в составе Российской Федерации образовались новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь&lt;br>На фото (слева направо): премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, президент России Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый на подписании договора

18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор, в соответствии с которым в составе Российской Федерации образовались новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь
На фото (слева направо): премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, президент России Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый на подписании договора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В тот же день во многих городах России прошли митинги в поддержку «воссоединения Крыма с Россией». По данным МВД, в них приняли участие более 600 тыс. человек&lt;br>На фото: митинг на Советской площади Воронежа

В тот же день во многих городах России прошли митинги в поддержку «воссоединения Крыма с Россией». По данным МВД, в них приняли участие более 600 тыс. человек
На фото: митинг на Советской площади Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

