Пятница тринадцати

На зимней Олимпиаде, которую в феврале примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, российская делегация будет даже меньше той, что отправилась в 2024 году на Олимпиаду летнюю в Париж. В итальянский состав вошли всего 13 спортсменов. Большинство — загадочные фигуры не только для зарубежной, но и для своей публики, поскольку очень молоды и созрели уже в период международной изоляции отечественного спорта.

Центр спортивной подготовки сборных команд России опубликовал 28 января финальный, как он его назвал, список россиян, которые выступят на открывающейся в пятницу, 6 февраля, зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Это спортсмены, получившие право соревноваться на ней в нейтральном статусе, пройдя — иногда на флажке — олимпийский отбор и фильтры международных федераций, до успехов России в разбирательствах в Спортивном арбитражном суде (CAS) на излете 2025 года упрямо отказывавшихся пускать ее атлетов на Олимпийские игры, и Международного олимпийского комитета, проверявшего их на выполнение критериев «нейтральности».

Тех, кто прошел, оказалось 13 человек из шести видов спорта:

фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник;

лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;

мастера шорт-трека Иван Посашков и Алена Крылова;

конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;

саночники Павел Репилов и Дарья Олесик;

горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова;

а также представитель дебютирующего в олимпийской программе ски-альпинизма Никита Филиппов.

По меркам России, в которой зимние виды всегда пользовались популярностью,— это мизерный в количественном плане отряд. Если брать вообще всю историю отечественного участия в олимпийском движении, то малочисленнее он был всего один раз, когда в 1908 году влившаяся в него Российская империя отправила в Лондон восемь человек.

История современная отсчитывается с 1950-х. Первой именно зимней Олимпиадой для СССР стала та, что в 1956-м проходила в Кортина-д’Ампеццо. По сравнению с Олимпиадой 2026 года она была исключительно компактной: восемь видов спорта — вдвое меньше, чем сейчас,— куцый набор дисциплин в них. Но Советский Союз, хотя и из этого набора ряд жанров для него был еще неизведанной экзотикой, отправил 70 лет назад в итальянские Альпы 53 спортсмена. И даже если вынести за скобки командные виды спорта, которым прорваться на Олимпиаду пока не помогает и высшая арбитражная инстанция, то есть хоккей, все равно состав сборной в 1956 году был куда мощнее сегодняшнего.

Цифры, касающиеся свежих зимних Олимпийских игр, режут глаз еще больнее.

В 2022 году на Олимпиаду в Пекин , завершившуюся перед началом специальной военной операции на Украине и лавины санкций, полетели 212 российских спортсменов.

, завершившуюся перед началом специальной военной операции на Украине и лавины санкций, полетели 212 российских спортсменов. В Пхёнчхане в 2018-м их было 168, и это при том, что тогда сборную России здорово потрепал, лишив многих фронтменов, другой кризис, не геополитический, а допинговый.

Чертова дюжина — это уже не в десятки или в несколько раз, а чуть-чуть, но все равно меньше недолго продержавшегося олимпийского антирекорда. Только что выкинутый на свалку антирекорд — 15 спортсменов на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году, на которых их на самом деле могло быть гораздо больше.

Царившее тогда в спортивном сообществе страны восприятие нейтрального статуса со всеми сопутствующими ограничениями как чего-то скорее позорного, чем почетного вылилось в массовые бойкоты квалификационных соревнований и самих Олимпийских игр от уже отобравшихся на них.

Итальянскую Олимпиаду никто бойкотировать и заранее записывать в сомнительное с точки зрения престижности и соответствия российским ценностям мероприятие не собирался, но это не слишком помогло добавить сборной яркости. Целый ряд тех, кто мог ее внести, остались, не просочившись сквозь жесткие фильтры, дома.

И в смысле узнаваемости эта сборная, кажется, будет уступать парижской. В той было несколько спортсменов с внушительным бэкграундом, прекрасно или по крайней мере неплохо знакомых всем, кто увлекается соответствующим видом,— теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева и Елена Веснина, гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков, батутистка Анжела Бладцева. Львиная доля сборной итальянской состоит из тех, чьи фамилии заставят рыться в интернете в поисках их биографий и достижений не только зарубежных, но и своих болельщиков.

Но все понятно. Она исключительно молода. Особняком стоят разве что горнолыжники. 28-летняя Юлия Плешкова, единственная в «списке тринадцати» с олимпийским опытом, выступала в Пекине. 29-летний Семен Ефимов участвовал в чемпионате мира за год до той Олимпиады. Возраст остальных — в диапазоне от 18 (столько Аделии Петросян) до 23 лет (столько Петру Гуменнику, Никите Филиппову, Алене Крыловой, Дарье Непряевой и Павлу Репилову, которого, главное, не спутать со знаменитым страшим братом Романом, выигрывавшим золото чемпионатов мира, а нынче фигурантом уголовного дела о хищении). Все они созрели или как минимум дозрели до уровня российских лидеров уже после февраля 2022 года, в период изоляции.

На топовых соревнованиях никого из них не видели. На почти топовых — этапах Кубка мира — они в текущем сезоне держались тихо.

Исключений единицы — у Филиппова есть призовое место, Коростелев и Непряева подбирались близко к нему. Еще зацепка — очевидный и безусловный, без оговорок насчет лояльного внутреннего судейства, класс Гуменника и особенно Петросян. Но их, таких зацепок и наблюдений, все же чересчур мало, чтобы считать, что потенциал этой «молодежной» команды сильно выше потенциала более матерой команды парижской, завоевавшей, как известно, одну награду — серебро теннисной пары из Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Алексей Доспехов