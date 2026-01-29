Второй подход к буру

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), выставивший на продажу зарубежный бизнес после введения санкций США, заключил новое соглашение о реализации активов с американской инвестиционной компанией Carlyle. В сделку не войдут проекты в Казахстане, и ЛУКОЙЛ продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями. Это вторая попытка нефтекомпании продать иностранный бизнес после отказа Минфина США согласовать сделку с трейдером Gunvor. Шансы на одобрение продажи Carlyle выше, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ заключил соглашение о продаже 100% LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы, с американской инвестиционной компанией Carlyle, сообщила нефтекомпания 29 января. В ЛУКОЙЛе уточнили, что в периметр сделки не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности группы и продолжат деятельность в рамках соответствующей лицензии. В Казахстане ЛУКОЙЛ в том числе владеет долей в операторе крупнейшего в стране нефтегазового месторождения Тенгиз, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме, через который экспортируется 80% казахстанской нефти.

Как уточняет ЛУКОЙЛ, заключенное с Carlyle соглашение не эксклюзивное и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение разрешения со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

ЛУКОЙЛ также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями. В Carlyle заключение соглашения пока не прокомментировали.

ЛУКОЙЛ 27 октября 2025 года заявил о намерении продать зарубежные активы в связи с введением блокирующих санкций США в отношении компании и ее дочерних обществ. Текущая лицензия OFAC на продажу действует до 28 февраля 2026 года. В конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о принятии предложения трейдера Gunvor о приобретении LUKOIL International GmbH, но Минфин США отказался согласовать сделку, обвинив трейдера в связях с РФ. В ответ Gunvor отозвал предложение о покупке и подчеркнул, что считает заявление «в корне неверным и ложным» (см. “Ъ” от 8 ноября).

Балансовая стоимость активов LUKOIL International на конец 2023 года — €19,14 млрд, основных средств — €16,33 млрд, сказано в отчетности компании. В числе активов — НПЗ в Болгарии и Румынии, 45% в НПЗ в Нидерландах, более 2 тыс. АЗС, производства смазочных материалов, проекты по разведке и добыче в Азербайджане, Узбекистане, Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке и т. д. На международные проекты по добыче нефти, сказано в отчете ЛУКОЙЛа, без учета иракского месторождения Западная Курна-2 в 2024 году пришлось 5%, или 4,02 млн тонн. В добыче газа международные проекты сформировали 47%, или 16,12 млрд куб. м.

Carlyle — одна из крупнейших глобальных инвестиционных компаний, управляющая активами на сумму $474 млрд в рамках трех бизнес-сегментов и 660 инвестиционных фондов. Основана в 1987 году в Вашингтоне. В Америке сосредоточено 82% активов, 13% — в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 5% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Reuters включал Carlyle в число главных претендентов на зарубежные активы ЛУКОЙЛа после срыва сделки с Gunvor.

Тот факт, что Carlyle — американская компания, существенно повышает шансы на то, что сделку одобрит OFAC, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Хотя, полагает он, Carlyle явно будет выступать не конечным владельцем, а затем перепродаст активы ЛУКОЙЛА. По мнению эксперта, дисконт в сделке с Carlyle будет существенным, но не столь большим, как мог бы быть сразу после срыва договоренностей с Gunvor.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что для ЛУКОЙЛа выгода от сделки не столько в максимизации цены, сколько в управлении операционными рисками. Зарубежные активы в текущей геополитической конфигурации требуют значительных издержек, и их монетизация даже с дисконтом может быть оправданной, поясняет он. Вероятность одобрения OFAC сделки с Carlyle нельзя назвать низкой, добавляет господин Касаткин.

Как считает Игорь Юшков, активы ЛУКОЙЛа в Казахстане могут в перспективе выкупить местные партнеры нефтекомпании по этим проектам, например Chevron. Кроме того, добавляет он, из сделки с Carlyle, видимо, выходит месторождение Западная Курна-2, где Ирак меняет компанию-оператора. С учетом отсоединения этих зарубежных активов, продолжает Игорь Юшков, сумма сделки будет не такой большой, как предполагалось, что, вероятно, облегчает процесс.

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых