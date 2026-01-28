Фуры нагрузили спросом

Во втором полугодии 2025 года рынок автомобильных грузоперевозок, многие участники которого разорились и ушли из бизнеса, вернулся к росту спроса и цен. Но повышение ставок едва покрывает рост затрат, отмечают компании. Бизнес ожидает сложного 2026 года, когда расходы еще увеличатся, а конкуренция между перевозчиками, кэптивными парками и китайскими компаниями усилится. Определяющим фактором станет ключевая ставка, но в среднем участники прогнозируют в 2026 году рост спроса в 3–8% и увеличение цен на 10–20%.

По итогам 2025 года цены на автомобильные грузоперевозки внутри страны увеличились на 12,3%, число заявок выросло на 37%, подсчитали на бирже грузоперевозок ATI.SU. Основатель и директор компании Святослав Вильде говорит, что первая половина года из-за снижения ставок стала очень сложной для перевозчиков: «Многим пришлось уйти с рынка, что позволило выровнять баланс спроса и предложения». Но наметившийся затем рост цен, продолжает он, нельзя назвать сильным — для многих перевозчиков он только компенсировал повышение себестоимости. Директор департамента логистики NatCar Евгений Большаков добавляет, что относительно неплохими с точки зрения рентабельности цены можно назвать разве что в четвертом квартале, тогда как в первые три квартала «ставка просто рухнула вниз, придавив транспортные компании». «Как итог, уже есть прецеденты крупных банкротств, когда достаточно стабильные большие компании вынуждены существенно сокращать свою деятельность, а некоторые даже уходить с рынка»,— отмечает он.

За январь—сентябрь 2025 года, по данным Объединенной лизинговой ассоциации, бизнес вернул лизинговым операторам более 40 тыс. единиц техники, рассказывает совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов, а часть игроков и вовсе покинула рынок. Сейчас, говорит он со ссылкой на данные ассоциации, до 30% единиц транспорта снова взято в лизинг, что свидетельствует о постепенном восстановлении.

В среднем по рынку автоперевозки за год подорожали более чем на 10%, констатирует коммерческий директор «Курьер Сервис Экспресс» Сергей Волчков: «Основными драйверами стали повышение цен на топливо и запчасти, дефицит водителей, а также ужесточение нормативных требований».

На международных направлениях, отмечают в ATI.SU, спрос продолжает расти, однако рост замедляется: в 2024 году он составил 45% в экспортных и 36% в импортных корреспонденциях, а в 2025 году — 33% и 18% соответственно. Цены в рублях остались прежними, отмечают в ATI.SU, но в долларовом эквиваленте выросли на 10% из-за укрепления национальной валюты. Заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев рассказывает, что наилучшую динамику продемонстрировали восточные и южные направления — в частности, Китай, Индия, страны Центральной Азии и ОАЭ. «Среди стран ЕАЭС лидером по объемам доставок остается Белоруссия»,— отмечает он.

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская говорит, что тот факт, что в 2025 году рынок покинуло довольно много игроков, связан не только с низким спросом, но и с экспансией китайских транспортного-экспедиторских компаний. «В прошлом году часть грузов с железной дороги ушла на автотранспорт,— рассказывает она.— Так многие познакомились с китайскими перевозчиками и остались на их сервисе. Все больше китайских машин мы видим на дорогах РФ. Китайцы демпингуют и хотят забрать под себя большие объемы». Это тревожный тренд для отечественных и белорусских перевозчиков, резюмирует она.

В 2026 году на себестоимость перевозок будут влиять те же факторы, что и в 2025 году, говорит Сергей Волчков. Усиление регуляторного давления, вероятно, приведет к дальнейшему сокращению числа логистических операторов на рынке, полагает он.

Заместитель гендиректора «Байкал Сервис ТК» Александр Зарецкий ожидает, что перевозчики будут консолидироваться и ускорят внедрение цифровых сервисов.

В краткосрочной перспективе к концу января — февралю рынок внутренних перевозок стабилизируется, прогнозирует директор по локальному транспорту FM Logistic в России Маргарита Табунова: «Баланс спроса и предложения зафиксируется на уровне средних значений четвертого квартала 2025 года, что достаточно для покрытия возросших издержек для выживших транспортных компаний». В международных перевозках, говорит Кирилл Лахин, руководитель отдела логистики «Юнитрейд», с начала 2026 года фиксируется оживление. «Объем запросов и подтвержденных заявок на январь-февраль оказался на 10–15% выше, чем за тот же период прошлого года,— говорит он.— Ставки в январе ставки прибавили 5–10% к уровню декабря». По мере приближения китайского Нового года не исключено дальнейшее повышение, допускает он, однако после прохождения пикового сезона, уже в марте, ставки могут вернуться к уровням начала года, с небольшими колебаниями на 3–7%.

Юлия Шленская ожидает «осторожный рост со второго квартала: первый — традиционно вялотекущий из-за множества праздников». Но в целом все будет зависеть от наличия грузовой базы и, конечно, от ключевой ставки, продолжает она. «Китайские перевозчики между тем продолжат экспансию на наш рынок,— предупреждает госпожа Шленская.— Резиденты от нее не только не защищены, но и наоборот, находятся в заведомо проигрышном положении и несут на себе бремя новых затрат, которые в 2026 году наверняка приведут к еще большему сокращению числа резидентов среди участников рынка». Евгений Большаков добавляет, что активизируются кэптивные парки, которые постараются максимально захватить транспортный рынок, высвобождающийся от классических перевозчиков и экспедиторов.

365 миллиардов тонно-километров составил грузооборот автотранспорта в РФ в январе—ноябре 2025 года, по данным Росстата.

В целом по текущему году, отмечает Сергей Волчков, ожидается, что рост объема автомобильных перевозок будет умеренным: «Пока мы можем прогнозировать увеличение стоимости грузоперевозок в 2026 году на 10–13%». Евгений Большаков предвидит, что в 2026 году ставки «конечно, проиндексируются на 15–20%, но, учитывая рост себестоимости, существенной выгоды от этого у бизнеса не будет».

Вадим Филатов рассказывает о трех возможных сценариях развития рынка. «Пессимистичный предполагает повышение ключевой ставки, снижение активности бизнеса и объемов потребления,— говорит он.— Однако даже в этом случае спрос на перевозки может увеличиться до 3% благодаря росту объемов в сегментах производства и сельского хозяйства. Оптимистичный подразумевает снижение ключевой ставки до 13% и рост спроса на перевозки до 8%. Наиболее вероятен, по нашему мнению, нейтральный сценарий, при котором показатель Банка России снизится на 0,5–1%, а спрос на перевозки — вырастет на 6%».

Наталья Скорлыгина