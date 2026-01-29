Ахмед Билалов прогорел на акциях

Стали известны подробности нового уголовного дела бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и главы совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. По версии столичной полиции, вместе с предпринимателем Мусайибом Исмаиловым бывший спортивный функционер с помощью поддельных документов попытался в нью-йоркском суде взыскать с ПАО «Сбербанк» и бизнесмена Михаила Гуцериева $200 млн за приобретение последним акций ОАО «Красная Поляна». Суд в Москве господина Билалова заочно арестовал.

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подробности уголовного дела, по которому проходит Ахмед Билалов, стали известны во время заседания Тверского суда, который 29 января рассмотрел ходатайство ГСУ ГУ МВД по Москве о заочном аресте обвиняемого.

Как сообщила старший следователь по особо важным делам Индира Ахмедзянова, бывшему спортивному функционеру инкриминируется покушение на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Причем именно господина Билалова следствие считает организатором преступления.

Речь в деле идет о незаконной попытке взыскания с ПАО «Сбербанк» и бизнесмена Михаила Гуцериева $200 млн. Об этом стало известно в 2024 году, когда из Окружного суда Нью-Йорка в Сбербанк был направлен запрос об обстоятельствах некоей покупки в 2013 году компанией БИН господина Гуцериева 817 обыкновенных акций ОАО «Красная Поляна», принадлежавших офшорной компании Zeeland Development Corp., которую контролировал учредитель ООО «Сады Киви» Мусайиб Исмаилов.

Господин Исмаилов в своем обращении в американский суд заявил, что акции у него были выкуплены под серьезным давлением: якобы руководство Сбербанка и компании БИН принудило его к невыгодной сделке. В американском суде он требовал возместить ему упущенную выгоду в $200 млн.

При этом в запросе нью-йоркского суда указывалось, что ранее решение о взыскании с ПАО «Сбербанк» и господина Гуцериева денег уже принял Сквирский райсуд Киевской области.

Поскольку сведения, содержащиеся в запросе, не соответствовали действительности, руководство Сбербанка обратилось в ГСУ ГУ МВД по Москве, которое возбудило 18 декабря 2024 года уголовное дело о покушении на мошенничество.

В суде в частично оглашенном постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось, что господин Билалов «организовал преступную группу с целью незаконного завладения» средствами ПАО «Сбербанк» и Михаила Гуцериева.

По версии следствия, махинаторы «изготовили фиктивное соглашение», согласно которому якобы по поручению Сбербанка 27,3% акций ОАО «Красная Поляна» были проданы за $200 млн компании господина Гуцериева. При этом, установило следствие, даже подписи на документах о сделке были подделаны.

Отметив, что о заочном заключении под стражу господина Исмаилова следствие будет ходатайствовать в самое ближайшее время, следователь Индира Ахмедзянова попросила суд сначала заочно отправить под арест на два месяца Ахмеда Билалова. Прокурор поддержал следователя. Адвокат резко выступила против. Она заявила, что обвиняемый «имеет право на личное присутствие при аресте», а данных о том, что господин Билалов был предупрежден о предстоящем в Тверском суде заседании, следствием не было предоставлено. При этом, отметила защитник, ее клиент «выступает против выдвинутых обвинений».

Адвокат покинула зал, не дожидаясь судебного решения. А председательствующая Анна Баженова удовлетворила просьбу следствия о заочном аресте Ахмеда Билалова. Его срок начнет исчисляться с момента задержания бывшего спортивного функционера на территории России или его экстрадиции в РФ.

Впрочем, в суде было сказано, что господин Билалов проживает в Нью-Йорке, поэтому его выдача России практически нереальна.

Напомним, что с 2017 года Ахмед Билалов числился в розыске по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). Как сообщал “Ъ”, в июле 2009 года при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года ОАО «Красная Поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели». А два года спустя последняя компания разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов, родной брат Ахмеда Билалова.

Из-за нецелевого использования средств сроки строительства олимпийских объектов затянулись, а их стоимость возросла. В частности, речь шла о трамплинах в недостроенном спортивно-туристическом комплексе «Горная карусель» в Адлерском районе, который должен был быть введен еще в июне 2011 года. После критики со стороны Владимира Путина Ахмед Билалов лишился всех должностей и уехал за границу.

Алексей Соковнин