Аэропорт обрел «Перспективу»
Структура Шереметьево покупает Домодедово за 66 млрд руб.
Со второй попытки аэропорт Домодедово обрел нового собственника. Победителем стала структура Шереметьево, предложившая за актив 66,13 млрд руб., что соответствует цене отсечения и вдвое ниже начальной оценки. Два аэропорта под управлением единого собственника могут оказаться эффективными, считают эксперты. Часть из них не исключает, что новый собственник может вернуться к идее пятнадцатилетней давности консолидации трех московских аэропортов. Другие полагают, что консолидация не нужна ни Шереметьево, ни его якорному перевозчику «Аэрофлоту», так как конкурировать с ними сегодня невозможно.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Принадлежащее АО «Международный аэропорт Шереметьево» ООО «Перспектива» стало победителем торгов по продаже аэропорта Домодедово, сообщили организатор банк ПСБ и «РТС-Тендер». Компания предложила за актив 66,13 млрд руб., что соответствует цене отсечения и вдвое ниже начальной цены — 132,26 млрд руб. Шаг понижения — 13,2 млрд руб.
На участие в аукционе было подано пять заявок, к торгам было допущено два участника. По данным “Ъ”, вторым стала структура аэропорта Внуково.
Совладелец Внуково Виталий Ванцев на звонок “Ъ” не ответил. Первая попытка продать Домодедово 20 января на аукционе с начальной ценой 132 млрд руб. не состоялась из-за отсутствия принятых заявок. На рынке сочли стоимость актива завышенной в несколько раз.
Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко отметил, что покупка Домодедово — «бизнес-проект, направленный на оздоровление важной части Московского авиаузла». По его словам, Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками. Господин Василенко добавил, что для сделки использованы собственные средства. В Шереметьево ранее отмечали, что задолженность Домодедово по кредитам превысила 75 млрд руб. 29 января глава Альфа-банка Олег Сысуев заявил радио РБК, что банк по запросу государства и менеджмента реструктурировал долг Домодедово.
Арбитражный суд Московской области летом 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов Домодедово в доход государства. Как посчитали в надзорном ведомстве, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, распоряжались стратегическим предприятием в нарушение закона. В конце января 2026 года господин Каменщик обжаловал это решение в Верховном суде РФ.
Шереметьево — крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России. По итогам десяти месяцев 2025 года обслужил почти 37 млн человек — около 60% пассажиров Московского авиаузла (МАУ). По итогам года пассажиропоток прогнозировался на уровне 43,5 млн человек. Домодедово в 2025 году обслужил 13,8 млн человек, прогноз Внуково — 16,5 млн человек. «Шереметьево холдинг» владеет 66,06% акций аэропорта, еще около 30% у Росимущества. В 2023 году учредителем «Шереметьево холдинга» стало МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД», прежним владельцем была кипрская TPS Avia Holding. Как писали СМИ, в последней более 60% принадлежало трасту Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, почти 35% — Аркадию Ротенбергу. В 2024 году чистая прибыль «Шереметьево холдинга» выросла почти в 1,7 раза, до 24,18 млрд руб.
В Европе среди частных структур почти нет примеров управления аффилированными между собой близко расположенными аэропортами, говорит гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Вместе с тем эксперт полагает, что в Москве два аэропорта под управлением единого собственника могут оказаться эффективными. Хотя аэропорты МАУ потеряли транзитные рейсы и существенную долю трафика, через 5 или 15 лет ситуация изменится, Домодедово останется удачно расположенным аэропортом и «выстрелит» без ущерба для первого бизнеса покупателя. Как отмечает господин Ланецкий, литовские аэропорты Вильнюса и Каунаса после объединения, построения согласованной модели ставок и распределения перевозчиков смогли выйти на прибыль.
В долгосрочной перспективе Домодедово — крайне привлекательный актив, соглашается исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев: «Это и большой инфраструктурный комплекс, и земельный участок, и по мере восстановления пассажиропотока — высокорентабельный бизнес». Операционная деятельность аэропортов в РФ почти гарантированно выходит в прибыль даже при пассажиропотоке в 1 млн человек, отмечает он. По словам эксперта, пока аэропорт работает с одной взлетно-посадочной полосой и имеет большую долговую нагрузку, поэтому в ближайшие годы продолжит генерировать убытки, что означает, что вопрос возврата инвестиций для покупателя — «игра в долгую». Одной из системных проблем Домодедово, добавляет господин Пантелеев, остается урон хабовой модели развития, в том числе из-за санкций и сокращения присутствия в Москве базового для аэропорта перевозчика S7.
Часть собеседников “Ъ” в отрасли полагает, что новый собственник может вернуться к теме консолидации трех московских аэропортов.
Идея обсуждалась еще 15 лет назад, в ее пользу высказывался, в частности, занимавший тогда пост вице-премьера Игорь Шувалов. Целями объединения тогда называлось рациональное перераспределение рейсов, устранение конкуренции за слоты, развитие инфраструктуры и улучшение транспортной доступности. Обсуждение закончилось в 2015 году на фоне приватизации аэропорта Шереметьево.
Но Олег Пантелеев полагает, что сегодня идея консолидации неактуальна. Ее можно было рассматривать до введения санкций, пока речь шла о распределении перевозчиков глобальных альянсов между тройкой аэропортов. А сегодня, добавляет он, никто не сможет конкурировать с «Аэрофлотом» и Шереметьево, и консолидация не нужна ни «Аэрофлоту», ни Шереметьево.