Аэропорт обрел «Перспективу»

Со второй попытки аэропорт Домодедово обрел нового собственника. Победителем стала структура Шереметьево, предложившая за актив 66,13 млрд руб., что соответствует цене отсечения и вдвое ниже начальной оценки. Два аэропорта под управлением единого собственника могут оказаться эффективными, считают эксперты. Часть из них не исключает, что новый собственник может вернуться к идее пятнадцатилетней давности консолидации трех московских аэропортов. Другие полагают, что консолидация не нужна ни Шереметьево, ни его якорному перевозчику «Аэрофлоту», так как конкурировать с ними сегодня невозможно.

Принадлежащее АО «Международный аэропорт Шереметьево» ООО «Перспектива» стало победителем торгов по продаже аэропорта Домодедово, сообщили организатор банк ПСБ и «РТС-Тендер». Компания предложила за актив 66,13 млрд руб., что соответствует цене отсечения и вдвое ниже начальной цены — 132,26 млрд руб. Шаг понижения — 13,2 млрд руб.

На участие в аукционе было подано пять заявок, к торгам было допущено два участника. По данным “Ъ”, вторым стала структура аэропорта Внуково.

Совладелец Внуково Виталий Ванцев на звонок “Ъ” не ответил. Первая попытка продать Домодедово 20 января на аукционе с начальной ценой 132 млрд руб. не состоялась из-за отсутствия принятых заявок. На рынке сочли стоимость актива завышенной в несколько раз.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко отметил, что покупка Домодедово — «бизнес-проект, направленный на оздоровление важной части Московского авиаузла». По его словам, Домодедово — крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками. Господин Василенко добавил, что для сделки использованы собственные средства. В Шереметьево ранее отмечали, что задолженность Домодедово по кредитам превысила 75 млрд руб. 29 января глава Альфа-банка Олег Сысуев заявил радио РБК, что банк по запросу государства и менеджмента реструктурировал долг Домодедово.

Арбитражный суд Московской области летом 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов Домодедово в доход государства. Как посчитали в надзорном ведомстве, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, распоряжались стратегическим предприятием в нарушение закона. В конце января 2026 года господин Каменщик обжаловал это решение в Верховном суде РФ.

Шереметьево — крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России. По итогам десяти месяцев 2025 года обслужил почти 37 млн человек — около 60% пассажиров Московского авиаузла (МАУ). По итогам года пассажиропоток прогнозировался на уровне 43,5 млн человек. Домодедово в 2025 году обслужил 13,8 млн человек, прогноз Внуково — 16,5 млн человек. «Шереметьево холдинг» владеет 66,06% акций аэропорта, еще около 30% у Росимущества. В 2023 году учредителем «Шереметьево холдинга» стало МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД», прежним владельцем была кипрская TPS Avia Holding. Как писали СМИ, в последней более 60% принадлежало трасту Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, почти 35% — Аркадию Ротенбергу. В 2024 году чистая прибыль «Шереметьево холдинга» выросла почти в 1,7 раза, до 24,18 млрд руб.

В Европе среди частных структур почти нет примеров управления аффилированными между собой близко расположенными аэропортами, говорит гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Вместе с тем эксперт полагает, что в Москве два аэропорта под управлением единого собственника могут оказаться эффективными. Хотя аэропорты МАУ потеряли транзитные рейсы и существенную долю трафика, через 5 или 15 лет ситуация изменится, Домодедово останется удачно расположенным аэропортом и «выстрелит» без ущерба для первого бизнеса покупателя. Как отмечает господин Ланецкий, литовские аэропорты Вильнюса и Каунаса после объединения, построения согласованной модели ставок и распределения перевозчиков смогли выйти на прибыль.

В долгосрочной перспективе Домодедово — крайне привлекательный актив, соглашается исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев: «Это и большой инфраструктурный комплекс, и земельный участок, и по мере восстановления пассажиропотока — высокорентабельный бизнес». Операционная деятельность аэропортов в РФ почти гарантированно выходит в прибыль даже при пассажиропотоке в 1 млн человек, отмечает он. По словам эксперта, пока аэропорт работает с одной взлетно-посадочной полосой и имеет большую долговую нагрузку, поэтому в ближайшие годы продолжит генерировать убытки, что означает, что вопрос возврата инвестиций для покупателя — «игра в долгую». Одной из системных проблем Домодедово, добавляет господин Пантелеев, остается урон хабовой модели развития, в том числе из-за санкций и сокращения присутствия в Москве базового для аэропорта перевозчика S7.

Часть собеседников “Ъ” в отрасли полагает, что новый собственник может вернуться к теме консолидации трех московских аэропортов.

Идея обсуждалась еще 15 лет назад, в ее пользу высказывался, в частности, занимавший тогда пост вице-премьера Игорь Шувалов. Целями объединения тогда называлось рациональное перераспределение рейсов, устранение конкуренции за слоты, развитие инфраструктуры и улучшение транспортной доступности. Обсуждение закончилось в 2015 году на фоне приватизации аэропорта Шереметьево.

Но Олег Пантелеев полагает, что сегодня идея консолидации неактуальна. Ее можно было рассматривать до введения санкций, пока речь шла о распределении перевозчиков глобальных альянсов между тройкой аэропортов. А сегодня, добавляет он, никто не сможет конкурировать с «Аэрофлотом» и Шереметьево, и консолидация не нужна ни «Аэрофлоту», ни Шереметьево.

